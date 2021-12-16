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Spor İstifanın ardından Galatasaray'dan açıklama
Spor

İstifanın ardından Galatasaray'dan açıklama

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulüp başkan yardımcılığı ve Sportif AŞ başkan vekilliğinden istifa eden Rezan Epözdemir'in görevleri sona erse de yol arkadaşlıklarının devam edeceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 19:32:00 -
İstifanın ardından Galatasaray'dan açıklama

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, kulüp başkan yardımcılığı ve Sportif AŞ başkan vekilliğinden istifa eden Rezan Epözdemir'in görevleri sona erse de yol arkadaşlıklarının devam edeceğini bildirdi.

Elmas, kulübün internet sitesinden yayımladığı mesajda, Epözdemir'in dün tüm görevlerinden saygı duyduğu kişisel sebeplerle istifa ettiğini kendisine bildirdiğini kaydetti.

Epözdemir'e çalışmaları için teşekkür eden Elmas, "Sevgili Rezan Bey'e yönetimde olduğu süre boyunca şahsıma göstermiş olduğu yakınlık ve destek, ayrıca hukuk, kadın futbolu ve görev aldığı diğer tüm konularda Galatasaray’a aidiyet duygusuyla sergilediği yüksek görev bilinci ve başarılı çalışmaları için şahsım, yönetim kurulumuz ve Galatasaray Spor Kulübü adına teşekkür ederim. Yönetim kurulu içindeki birlikteliğimiz sona ermiş olsa da bizi buluşturan Galatasaray değerleri ve sevgisindeki yol arkadaşlığımız devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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