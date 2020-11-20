İstifa etmişti! Yerine atanan isim belli oldu
İstifa eden Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan'ın yerine Başbakan Paşinyan'ın askeri danışmanı Vagharshak Harutyunyan atandı.
Azerbaycan yenilgisi sonrası ciddi eleştiriler alan Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan görevini bıraktı. Tonoyan'ın istifasını kabul eden Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Tonoyan'ın yerine, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın askeri danışmanı olan Vagharshak Harutyunyan'ın getirilmesine karar verdi. Harutyunyan, 1999-2000 yıllarında savunma bakanlığı yapmıştı.
Sarkisyan'ın imzaladığı kararnamede, Ermenistan Acil Durumlar Bakanı Feliks Tsolakyan ve Çalışma Bakanı Zaruyi Batoyan da görevlerinden alındı.
Hafta başında da Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan istifa etmişti.