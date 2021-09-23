İstifa eden generaller kim? TSK’dan kaç general istifa etti neden istifa etti?

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, son dönemde bazı basın yayın organlarında "emeklilik için talepte bulunan generaller" hakkında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. TSK'dan yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda yer alan düzenlemeler çerçevesinde, emeklilik hakkını kazanmaları kaydıyla, dileyen her TSK personeli görevini ifa sırasında kendi isteği ve iradesi ile ocak-şubat veya temmuz-ağustos aylarında emeklilik talebinde bulunabilmektedir." bilgisini paylaştı.

Generaller neden istifa etti?

Sözcü’den Saygı Öztürk köşe yazısında şunları yazmıştı: “Komando birlikleri, özel kuvvetlerde görev yapmış, Suriye Harekat Bölgesinde bulmuş üç generalin istifa ettiğini pazar günü bu köşeden duyurmuştum. Ancak, komutanların isimlerini bilmeme rağmen açıklamamıştı. Hemen belirteyim, istifa eden general sayısı 5’e çıkmış. Bu kesin ve teyitli bilgidir. Bazı gazetelerde istifa edenlerin Barış Kalaknı Harekat Bölgesi Komutanlığı’ndan Tümgeneral Hakan Öztekin, Bingöl 49. Komando Tugay Komutanlğı Tuğgeneral Mustafa Enis Koç, 8. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Orhan Akkurt olduğunu açıkladı."

MSB'den general istifası açıklaması

Sözcü'nün haberine Milli Savunma Bakanlığından cevap geldi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da 5 generalin istifa ettiği haberleri gerçeği yansıtmıyor, 2 generalin emeklilik talepleri kabul edildi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, son dönemde bazı basın yayın organlarında "emeklilik için talepte bulunan generaller" hakkında yer alan haberler in gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

TSK'da görev yapan personelin emeklilik hakkını kazanmalarının ardından bu yönde talepte bulunmalarını doğal bir hak olarak değerlendiren kaynaklar, "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda yer alan düzenlemeler çerçevesinde, emeklilik hakkını kazanmaları kaydıyla, dileyen her TSK personeli görevini ifa sırasında kendi isteği ve iradesi ile ocak-şubat veya temmuz-ağustos aylarında emeklilik talebinde bulunabilmektedir." bilgisini paylaştı.