İSTİB Başkanı Kopuz: Salgın sonrasına hazırlanmalıyız

Mayıs ayı meclis toplantısında konuşan Kopuz, sürekli artan aşılamalar ve etkin tedbirler sayesinde gelecek aylarda salgının yıkıcı etkisinin azalmasının beklendiğini belirtti. Kopuz, şunları ifade etti: “Önümüzdeki yıl ise inşallah tamamen bu kabustan kurtulacağımız anlaşılıyor. Geçtiğimiz ay açıklanan yaş sebze ve meyve ihracatımızdaki artış gösteriyor ki tarım ve gıdada, salgın dönemini iyi değerlendirmişiz. Tarımsal üretimimizin yanında ihracatımız da artmış. Gıdada bazı yeni pazarlara girmiş, bazı pazarlarda da payımızı artırmışız. Bugün yapmamız gereken bu avantajı sürdürmek için tedbirler almaktır. Öncelikle salgın döneminde hükümetimizin hızlı ve esnek çözümler üreten stratejisinin sürmesi çok önemli. Hükümet, her zaman olduğu gibi bu süreçte de tüm paydaşlara danışarak birçok tedbiri hayata geçirdi ve ekonomik zararı en aza indirmeyi başardı. İşte bu sürecin devamlılığının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Salgın sonrasına hazırlanmalıyız. Salgın hem sağlık hem de ekonomik alanda birçok şey öğretti. Bu öğrenilenleri dikkatle değerlendirmeli ve salgın sonrasındaki dünyaya hazır olmalıyız.” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan hibelerin Nefes Kredisi’yle destekleneceğini kaydeden Ali Kopuz, “Sayın Cumhurbaşkanımız çok kapsamlı bir destek paketi açıkladılar. Biz de TOBB ve bağlı oda borsalar olarak Nefes Kredisi’yle bu sürece dâhil olacağız. Yakında ayrıntılar belli olacak. İnşallah bu süreci dayanışma ruhu içinde aşacağız.” değerlendirmesinde bulundu.