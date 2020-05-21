İSTİB Başkanı Kopuz: "Reel sektörün beklentisi yönünde bir indirim gerçekleşti"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faizini, 50 baz puan indirerek yüzde 8,75'den yüzde 8,25'e düşürmesiyle ilgili olarak, "Türk lirasının toparlanmasının da etkisi ile reel sektörün beklentisi yönünde bir indirim gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

İSTİB açıklamasında görüşlerine yer verilen İSTİB Başkanı Ali Kopuz, geçen ay birçok merkez bankasının piyasayı rahatlatmak için faiz indirimine gittiğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası içinde bulunduğumuz durumu doğru okuyor ve dünyanın önde gelen gelişmekte olan ekonomilerinin izlediğine benzer bir strateji izliyor." ifadelerini kullandı.

Türk lirasının toparlanmasının da etkisi ile reel sektörün beklentisi yönünde bir indirim gerçekleştiğini aktaran Kopuz, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgınından küresel ekonominin ciddi manada olumsuz etkilendiği aşikar. Ekonomimizin süratle toparlanması ve reel sektörün finansmana erişim maliyetinin daha aşağı çekilmesi adına yapılan indirimler devam etmeli.

Özellikle bu salgın sürecinde hem iç piyasanın canlanmasına ve hem de ihracatımızın güçlenmesine katkı sağlayacak adımların sürmesi gerektiğine inanıyorum."