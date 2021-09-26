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Gündem İster gazeteci doğrasın, ister diktatör olsun fark etmez! Eğer açılırsa kadınlar, sekülerlerin baş tacıdır vandallar
Gündem

İster gazeteci doğrasın, ister diktatör olsun fark etmez! Eğer açılırsa kadınlar, sekülerlerin baş tacıdır vandallar

Gazeteci katleden Suudi Arabistan, Türkiye'deki sözde demokrat gazeteciler tarafından övülmeye başlandı!..

Yeniakit Publisher
2021-09-26 16:01:00 - 2021-09-26 16:04:51

Suudi Arabistan, “ılımlı İslam” safsatasını ortaya attıktan sonra sekülerleşme adımları atmaya başladı. Türkiye ve dünyadaki sekülerlerden de destek gören Suudiler, tüm caniliklerini örtmek için söz konusu gelişmeleri bir kılıf gibi kullanmaya başladı.

Ilımlı İslam” saçmalığından sonra İstanbul’da gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı katleden ve cesedini de ortadan kaldıran Suudiler, giderek şirazeyi kaydırdı.

Konsoloslukta gazeteci doğrayan Suudi yönetimi, sözde özgür basın ve demokrasiden yana olan Batılı seküler laikçileri pek sevindirdi.  Ülkede, Kelime-i Tevhid bayrağının önüne başı açık kadınlara şarkı söyletildi, dans ettirildi.

Solcu Aykırı gazetesi, Suudi Arabistan’daki görüntüleri, “Suudi Arabistan'da kadınlar ilk defa bir organizasyonda başörtüsüz olarak yer aldı, şarkı söyledi ve dans etti.” sözleriyle duyurarak sevincini dile getirdi.

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