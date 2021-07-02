İşten çıkarma yasağı uzatılsın Süre doldu, sendikalar ve işçiler endişeli

Kovid-19 pandemisinin Türkiye’de görülmesinin ardından insanların salgın sürecine bir de işsiz olarak girmesinin önlenmesi için 17 Nisan 2020 tarihinde İş Kanunu’na geçici bir madde eklenerek, üç ay süreyle işten çıkarma yasağı getirildi ve yasağın 30 Haziran 2021 tarihine kadar Cumhurbaşkanı kararı ile uzatılmasına yetki tanındı. O tarihten bu yana Cumhurbaşkanı kararları ile uzatılan işten çıkarma yasağı için tanınan kanuni süre 1 Temmuz itibari ile doldu.

Yasak döneminde toplam 3 milyon işçi ücretsiz izne çıkarıldı, 3.8 milyon işçi ise kısa çalışma kapsamına alındı. Ayrıca işsizlik fonundan pandemi dolayısıyla yaklaşık 48 milyar liralık ödeme yapıldı.

Kalkan yasağı suiistimal edenler olacak!

İşçiler ve işçi sendikaları işten çıkarmaların ani artış göstermesinden endişe ederken sendika temsilcileri Akit aracılığıyla hem işten çıkarma yasaklarının hem de kısa çalışma ödeneklerinin en az 2 veya 3 ay daha devam etmesi çağrısı yaptı.

İşten çıkarma yasağının pandemi sonrası hayat normale dönene kadar devam etmesi gerektiğine dikkati çeken Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, “Aksi takdirde büyük bir işçi kıyımı yaşanır. İşverenlerin bir kısmı haklı gerekçelerden dolayı işten çıkarma yapsa bile, büyük bir kısmının kalkan yasağı suiistimal edeceğine yönelik büyük bir endişemiz var. Dolayısıyla başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizden işten çıkarma yasağının devam ettirilmesi yönünde beklentimiz var” dedi.

2-3 aya daha ihtiyaç var

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay ise şunları söyledi:

“1 Temmuz itibarı ile ücrette nakit desteği ve kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı bitti. Diğer sektörlerden farklı olarak tekstil sektörünün bazı kollarında özellikle takım elbise, gömlek vb. konusunda işler yeni yeni açılmaya başladı. Süreç normal giderse 2 -3 aya daha ihtiyacı var sektörümüzün. O yüzden biz kısa çalışmanın ve işten çıkarma yasağının burada biraz daha devam etmesini istiyoruz. Eğer nakit desteği olacaksa, nakit desteğinin de kısa çalışma ödeneğinin seviyesine getirilmesini talep ediyoruz.”

