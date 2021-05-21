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Ekonomi İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?
Ekonomi

İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

İşten çıkarma yasağına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Salgın döneminde getirilen işten çıkarma yasağının yeniden uzatılıp uzatılmadığı merak ediliyor. Peki, işten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Yeniakit Publisher
2021-05-21 16:28:00 -
İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

Koronavirüs salgını sürecinde getirilen yasaklardan bir tanesi de işten çıkarma yasağı olmuştu. Birçok vatandaş, konuya ilişkin arama motorlarında sık sık araştırma yapıyor. 17 Mayıs tarihinde işten çıkarma yasağının sona ermesi beklenirken yeni bir kararla bu yasak ileri bir tarihe ertelenmişti. Peki, işten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zamana uzatıldı?

İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de işten çıkarma yasağına ilişkin yeni bir karar yayımlandı. Yayımlanan kararda, 4857 sayılı İş Kanunu'nun, işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

 

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