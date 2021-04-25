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Ekonomi İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?
Ekonomi

İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Koronavirüs salgınında çalışanlar ve işverenlere yönelik pek çok destek uygulanıyor. Vatandaşların pandemi sebebiyle işten çıkarılmasının önüne geçilmesi sebebiyle işten çıkarma yasağı uygulanıyor. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Yeniakit Publisher
2021-04-25 21:35:00 -
İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle 2020 yılının nisan ayından itibaren işten çıkarma yasağı çıkarıldı. Vatandaşlar işten çıkarma yasağının ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

İşten çıkarma yasağı 17 Mart 2021'de sona erecekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla yasak 2 ay daha uzatıldı. İşten çıkarma yasağı 17 Mayıs 2021'e kadar uzatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işten çıkarma yasağını 30 Haziran'a kadar uzatma yetkisi bulunuyor. İşten çıkarma yasağının yanı sıra ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara ödenen nakdi destek ödemesi de 31 Mayıs 2021'e kadar uzatıldı.

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