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Ekonomi İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?
Ekonomi

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

İş sözleşmesi fesih yasağı ile ilgili uzatma kararı geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Normal şartlarda 17 Mayıs’ta tamamlanacak olan yasağın süresi alınan kararla uzatılmıştı. İşten çıkarma yasağında Haziran ayı için yeni bir karar olacak mı? soruları merak ediliyor. İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-26 19:25:00 -
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulaması 17 Mayıs itibariyle yeniden uzatıldı. Bu süreç içinde işveren, yakın zamana kadar ‘KOD 29’ olarak tanımlanan belirli durumlarda işten çıkarma yapabiliyor. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

Fesih yasağı 30 Haziran’da sona erecek. İlk etapta 2 aylık süreçlerle uzatılan kısıtlama normal şartlarda 17 Mayıs’ta tamamlanacaktı, ancak alınan son kararla birlikte bu süreç 30 Haziran’a kadar uzatıldı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan işten çıkarma yasağı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'ya 30 Haziran'a kadar uzatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, "4857 sayılı İş Kanunu'nun, geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mayıs 2021'den itibaren 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması, mezkur Kanunun geçici 10'uncu maddesinin 4'üncü fıkrası gereğince karar verilmiştir" denildi.

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