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Ekonomi İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı kalktı mı?
Ekonomi

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı kalktı mı?

İşten çıkarma yasağı ne zaman son? Koronavirüs salgını sebebiyle 2020 yılının nisan ayında işten çıkarma yasağı uygulaması açıklandı. Pek çok kişi işten çıkarma yasağının ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. İşten çıkarma yasağı bitti mi? İşten çıkarma yasağı ne zamana bitecek?

Yeniakit Publisher
2021-03-31 11:20:00 -
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı kalktı mı?

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin en aza indirilmesi için pek çok önlem alındı. Bunlardan biri de işten çıkarma yasağı oldu. Peki, işten çıkarma yasağı bitti mi? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı kalktı mı?

İşten çıkarma yasağı olarak bilinen 'iş akdinin feshinin kısıtlanmasına ilişkin düzenleme' hakkında vatandaşlar son günlerde sık sık araştırma yapmaya başladı. İşten çıkarma yasağı 17 Mart'ta sona erecekti. Ancak alınan kısıtlama kararları, salgının sürüyor olması sebebiyle karar 17 Mayıs 2021'e kadar uzatıldı. Aynı şekilde nakdi destek maaşı da 17 Mayıs 2021'e uzatıldı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işten çıkarma yasağını 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisi bulunuyor.

 

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