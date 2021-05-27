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Ekonomi İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?
Ekonomi

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Koronavirüs nedeniyle işten çıkarma yasağı, Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazetede yayınlanırken, geçtiğimiz aylarda yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla iki ay uzatılmıştı. İşten çıkarma yasağının, ne zaman biteceği vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Yeniakit Publisher
2021-05-27 19:05:00 -
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Ülkemizde bulunup çalışan vatandaşlarımızın gündeminde işten çıkarma yasağı bulunuyor. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan devlet tedbirleri kapsamında getirilen işçi çıkarma yasağının yeniden uzatılıp uzatılmayacağı araştırma konusu oldu. Vatandaşlar tarafından, "İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkıyor?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

İşten çıkarma yasağı 30 Haziran’da bitecek. Öncelikle 2 aylık süreçlerle uzatılan kısıtlama normal şartlarda 17 Mayıs’ta tamamlanacaktı, ancak alınan son kararla birlikte bu süreç 30 Haziran’a kadar uzatıldı. İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise, 2021 yılı tamamlanana kadar her bir haksız fesih için 3 bin 577 lira para cezası kesilecek.

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