İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, işten çıkarmayı engelleyen düzenlemeye ilişkin, "Fesih kısıtını üç ay daha uzatacağız." diye konuştu.

16 Nisan'da Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasıyla birlikte işverenin, 3 ay süreyle işçiyi işten çıkarması yasaklanmıştı. 17 Nisan'da Kanun yasalaşarak yürülüğe girdi. Buna göre İşveren, her türlü iş veya hizmet sözleşmesini, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında 3 ay süreyle feshedemeyecek. Yani işveren 17 Temmuz'a kadar işçiyi işten çıkaramayacak.

Sürecin sonuna yaklaşılırken Bakan Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada İşten çıkarmayı engelleyen düzenlemeye işaret ederek "Fesih kısıtını üç ay daha uzatacağız" dedi. 17 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla birlikte Cumhurbaşkanı işten çıkarma yasağının üç aylık süresini altı aya kadar uzatmaya yetkili. Yani bu konuda son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. İşten çıkarma yasağı uzatılırsa 17 Temmuz'da dolan işçi çıkarma yasağı bir üç ay daha yürürlükte kalacak. Buna göre işten çıkarma yasağı 17 Ekim'de sona erecek.