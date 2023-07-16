İşten çıkarıyor! Google’dan sendika hamlesi!

Grup, bu hafta haklarını korumak için çalışmalara başladı. Sendikalaşma isteği ile bir çok grev ve çalışma yürüten çalışanlar işten çıkarılacaklarını duydular.

Ekibin Ağustos ayında işini kaybetmesi planlanan genel yazarlarından Casey Padron bugün Engadget’e “Bu işten çıkarma misilleme kokuyor,” dedi.

Kıdemli Yazar ve Alphabet Workers Union-CWA üyesi Julia Nagatsu Granstrom, “Geçen hafta, yakın zamanda sendikalaşmış yaklaşık 120 Google Yardım çalışanımızdan 80’inin işten çıkarılacağına dair haberler aldık” dedi.

“Hem Google’ı hem de Google’ın bir alt yüklenicisi olan Accenture’ı işten çıkarma konuları da dahil olmak üzere çeşitli temel talepler üzerinde müzakere etmek üzere pazarlık masasına getirmek için Alfabe İşçi Sendikası-CWA’nın üyeleri olarak örgütlenme hakkımızı kullandık. Sonuna kadar savaşacağız” ifadeleri yer aldı.

Teknoloji sektöründe işten çıkarmalar hız kesmeden devam ediyor ancak bu durum aslında çoğu insana zarar da veriyor. Koronavirüs ile başlayan kesintiler ve maddi zorluklar çoğu açıdan şirketlerin zorlanmasına sebep oldu ancak ne yazık ki işverenden çok çalışanın hakkının daha fazla yenmesi söz konusu.

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