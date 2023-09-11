İşten ayrıldığını duyuran ünlü spikerin foyası ortaya çıktı! Vay uyanık vay

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, canlı yayında, işten ayrıldığını duyuran Habertürk spikeri Afşin Yurdakul’un ipliğini pazara çıkardı. “Genelde muhalefeti eleştirenleri gönderen kanalın iktidarı eleştirdi diye bir gazeteciyi işten çıkartacağına başından beri inanmamıştım” deyip işin iç yüzünü anlatan Altınok, yazısında şunları kaydetti:

“Habertürk spikeri Afşin Yurdakul canlı yayında işten ayrıldığını duyurmuş.

"Bu meslek büyük bir kıskaçta; demokrasi olmadan, hukukun üstünlüğü olmadan, ifade özgürlüğü el üstünde tutulmadan nefes alamaz. Nefes aldırmak hepimizin görevi" demiş.

Allah Allah!.. Kendisine ekranda birkaç kez denk geldim. Gündem dışı konularda derli toplu, gayet ilginç yayınlar yaptığını hatırlıyorum.

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Acaba ne söylemişti de susturulmuştu? İktidarın uzay programına mı karşı çıkmıştı?

Ancak Yurdakul konuşmasında patronundan yayın yönetmenine kadar herkese minnettar olduğunu söylüyordu.

O halde hanımefendiyi kıskaca alan, gazetecilik yapmasını engelleyen, kimdi?

Sağ olsun Habertürk yaptığı açıklamayla merakımızı giderdi.

Afşin Hanım, Jandarkvari duygusal veda konuşmasında boşta bulunup ağzından kaçırmamıştı ama sorumlu meğer evlenip ABD'ye gitmeye karar verdiği beyefendiymiş.

Tarafsızlıktan yakınan gazetecimizin nikâh şahidi olan Ekrem İmamoğlu da her şeye şahitmiş!

Evet evet, tıpkı her analizimizi "tarafsızlık" süzgecinden geçiren ombudsmanımız Faruk Bildirici'nin nikâh şahidinin Kemal Kılıçdaroğlu olması gibi...

Neyse, sık sık eleştirdiğim Habertürk'ün bu olayda hakkını teslim etmeliyim. Bu vakada sorumlulukları yok.

Genelde muhalefeti eleştirenleri gönderen kanalın iktidarı eleştirdi diye bir gazeteciyi işten çıkartacağına da başından beri inanmamıştım.

Buyurun size memleketimden muhalif medya manzaraları.”