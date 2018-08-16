İşte yerli ve milli Vestel Venüs Z20'nin özellikleri ve fiyatı
Son günlerde ABD ile yaşanan krizler sebebiyle yerli markalara ilgi oldukça arttı. Özellikle yerli cep telefonu üreticilerinden Vestel de bu akımdan en çok etkilenen şirketlerden birisi oldu. İşte Vestel'in en yenisi Vestel Venüs Z20'nin özellikleri ve fiyatı.16 Ağustos 2018 Perşembe 15:27
Son günlerde özellikle Amerika ile yaşanan siyasi gerilimin ardından yapılan ard arda "yerli ve milli" vurgusunun ardından gözler yine Türk markalarına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu konuşmalarda da buna vurgu yapılınca gözler Vestel'in Venüs telefonlarına çevrildi. Peki Vestel Venüs nasıl bir telefon rakipleriyle arasında farklar neler? Yerli ve milli olması gerçekten onun iyi olduğunu gösterir mi? iPhone ve Samsung gibi dev rakiplerle mücadele edebilecek teknoloji ve özelliklere sahip mi?
Vestel Venüs Z20'nin 4K 30fps video kayıt özelliği var. Ayrıca telefonun ön kamerasında flaş var ve bu son derece iyi kalitede özellikle karanlık ortamlarda selfi çekmenizi sağlıyor.
Telefonun arkasında 2 kamera bulunuyor. Bunlar 16MP ve 5MP çözünürlüğünde. Fotoğraf çekerken 4K 30fps çekim yaparken video çekiminde bu 60fps olarak ortaya çıkıyor. Bu da çok net Full ve çözünürlükte video çekmenize olanak sağlıyor.
Önceki modellere göre bu sefer biraz daha ince çerçeve ile üretildi. 5.65 inç boyutunda 18:9 Full HD+PIS LCD ekranına sahip. 8 MP selfi kamerası mevcut.
Vestel Venus Z20 Özellikler:
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 630
RAM: 4GB
Depolama: 64GB+MicroSD
Ekran: 5.65 inç Full HD+ IPS LCD
Arka Kamera: 16MP+5MP
Ön Kamera: 8MP
Batarya: 3400 mAh
İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo
VESTEL VENÜS NEREDE ÜRETİLİYOR?
Vestel'in çoğu parçası Manisa'da bulunan Vestel tesislerinde üretiliyor. Telefon için çok az parça ithal ediliyor. Bunlar için kamera ve bellek diyebiliriz. Aslında çoğu telefon markası kameraları kendi üretmiyor. Kamera üreten şirketlerden temin ediyor. Belki Vestel'de ilerde bu yola gider ve dev şirketlere kamera ve bellek üreten bir teknolojiye ulaşır.
VESTEL VENÜS TÜRK MALI MI?
Vestel Venüs bazı parçaları yurt dışından gelmiş olsada yerli ve milli bir marka olarak gururumuz olmaya devam ediyor. Gelecekte bizlerin elinde çok daha fazla Vestel Venüs marka cep telefonu olursa şirket te yatırımlarını bu doğrultuda yapar ve belki de Avrupa'nın en büyük cep telefonu üretim tesisi olur.
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