İşte yerli ve milli Twitter! 'Yaay' kullanıma açıldı

Popüler sosyal paylaşım sitesi Twitter’a Türk rakip geldi.

Türk Telekom şirketi TT Ventures, Twitter’a benzeyen bir uygulamayı kullanıma açtı.

Gençlerin kullanım alışkanlıklarına yönelik geliştirilen Yaay isimli uygulamada, mesaj, görsel, video odaklı çeşitli seçenekler var.

Yaay’ı rakiplerinden ayıran en büyük özelliğini açıklayan şirketin CEO’su Emre Meriç, 'Yaay kategorilere ayrılmış yapısı ve içerik paylaşımına göre kullanıcılarına rozet uygulama olmayı hedefliyor’ dedi.

Uygulama yer alan bazı içeriklerde kişiselleştirme seçenekleri olduğunu belirten Meriç, Yaay’da kişilerin kendi istediği kategorilere göre düzenleme yapabileceğini belirtti.

Geliştirmeye açık olan uygulama, yakın zamanda birçok özelliğe ev sahipliği yapacak.