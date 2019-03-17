İşte Yeni Zelanda'daki saldırıdan yaralı kurtulan Türk'ün saniyeler sonra çektiği görüntüler
50 Müslümanın şehit olduğu Yeni Zelanda’daki terör saldırısında yaralılar arasında bulunan Türk vatandaşı Mustafa Boztaş’ın saldırıdan saniyeler sonra çektiği görüntüler ortaya çıktı.17 Mart 2019 Pazar 14:17
Yeni Zelanda’da iki camiye gerçekleştirilen terör saldırısında yaralılar arasında bulunan Türk vatandaşı Mustafa Boztaş’ın hain saldırıdan saniyeler sonra çektiği görüntüler ortaya çıktı.
Dehşet anlarını anlatan Boztaş, “2-3 saniye geç kalsaydım ölmüştüm” dedi.
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