İşte Yeni Zelanda'daki saldırıdan yaralı kurtulan Türk'ün saniyeler sonra çektiği görüntüler 50 Müslümanın şehit olduğu Yeni Zelanda’daki terör saldırısında yaralılar arasında bulunan Türk vatandaşı Mustafa Boztaş’ın saldırıdan saniyeler sonra çektiği görüntüler ortaya çıktı.

Yeni Zelanda’da iki camiye gerçekleştirilen terör saldırısında yaralılar arasında bulunan Türk vatandaşı Mustafa Boztaş’ın hain saldırıdan saniyeler sonra çektiği görüntüler ortaya çıktı.



Dehşet anlarını anlatan Boztaş, “2-3 saniye geç kalsaydım ölmüştüm” dedi.

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