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İşte Yeni Zelanda'daki saldırıdan yaralı kurtulan Türk'ün saniyeler sonra çektiği görüntüler

50 Müslümanın şehit olduğu Yeni Zelanda’daki terör saldırısında yaralılar arasında bulunan Türk vatandaşı Mustafa Boztaş’ın saldırıdan saniyeler sonra çektiği görüntüler ortaya çıktı.

17 Mart 2019 Pazar 14:17

Yeni Zelanda’da iki camiye gerçekleştirilen terör saldırısında yaralılar arasında bulunan Türk vatandaşı Mustafa Boztaş’ın hain saldırıdan saniyeler sonra çektiği görüntüler ortaya çıktı.

Dehşet anlarını anlatan Boztaş, “2-3 saniye geç kalsaydım ölmüştüm” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 14:17
  1. yeni zelanda
  2. Mustafa Boztaş
  3. saldırı
  4. cami

YORUM YAZ

  • AustAust41 dk önce
    Rabbim şifalar versin Mustafa kardeşim. Allah'ın savunmasız abid kullarına Kendi Evi olan Camilerde elinde silah ve bombalarla kahraman kesilen çocuk katliamcısı itin varıp çıkamayacağı yer Cehennem'in en dibi olsun. Hiç şüphesiz Rabbimiz onun hakkından gelecektir. Sizlerse Allah'ın sevilen kullarındansınız inşa Allah. Şehitlerimize Rabbimizden tekrar rahmet niyaz ederiz.

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