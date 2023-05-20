İşte yeni takımı! Messi'de imza an meselesi
Dünya futbol tarihinin en büyük yıldızları arasında önde gelen isimlerden Lionel Messi, kariyerine Fransız devi PSG'de devam ediyor. Son yaşananlar ise Lionel Messi ve PSG arasındaki iplerin tamamen koparken, o takımın Lionel Messi için yaptığı astronomik teklif ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...
Barcelona'da rüya gibi geçen 16 yılda sayısız kupa ve başarı elde eden Lionel Messi, 2021 yazında Fransa ekibi PSG'ye transfer olmuştu. Şampiyonlar Ligi'nin müzesine getirmek isteyen Fransız devi, dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katarken, son olarak renklerine bağladığı Lionel Messi de bu sorunu çözemedi. Bu sezon Devler Ligi'nde son 16 turuna kalan PSG, Alman devi Bayern Münih'e 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti ve bu skor büyük bir baskıya neden olmuştu.
PSG'den kadro dışı kararı
Fransız devi Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yi 2 haftalığına kadro dışı bırakıp sonra da affetmişti. Kulüp yönetimi Messi'nin Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretten bir hayli rahatsız olmuştu.
Tarihe geçecek teklif
Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal, Arjantinli yıldız Lionel Messi için yaptığı 400 milyon Euro'luk teklifini 500 milyon Euro'ya çıkardığı belirtildi. Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Lionel Messi'nin yeni takımı merak edilirken, Suudi Arabistan iddiaları gittikçe güçleniyor.
Çıldırtan teklif yapıldı!
Arabistan'a izinsiz gittiği için kadro dışı kalan ve özür dilemesinin ardından yeniden takıma katılan Arjantinli yıldızın PSG ile bağlarının koptuğu belirtildi. Daily Express'te yer alan habere göre; geleceği en çok merak edilen Lionel Messi'ye Arabistan ekibi Al Hilal 1 sezon için 500 milyon euroluk bir teklifte bulundu.
Servetini ikiye katlayacak
Daha önce 35 yaşındaki yıldız oyuncu için 400 milyon euroluk teklif yaptığı belirtiliyordu. Haberde mevcut servetinin toplam 500 milyon euro olduğu hatırlatıldı. Lionel Messi eğer bu teklifi kabul ederse servetini ikiye katlamış olacak. Ayrıca en çok kazanan futbolcu da olacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Babası 'anlaşma yok' dedi
Lionel Messi'nin daha önce Al Hilal'in yaptığı teklifi kabul ettiği öne sürülmüştü. Bu iddiaları babası net bir dille yalanladı. Jorge Messi iddiaların ardından, "Gelecek sezon için herhangi bir kulüple kesinlikle hiçbir anlaşma yapılmadı. Duruma sezon sonunda karar vereceğiz." açıklamasını yaptı.