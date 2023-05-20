İşte yeni takımı! Messi'de imza an meselesi

PSG'den kadro dışı kararı

Fransız devi Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yi 2 haftalığına kadro dışı bırakıp sonra da affetmişti. Kulüp yönetimi Messi'nin Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretten bir hayli rahatsız olmuştu.

Tarihe geçecek teklif

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal, Arjantinli yıldız Lionel Messi için yaptığı 400 milyon Euro'luk teklifini 500 milyon Euro'ya çıkardığı belirtildi. Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Lionel Messi'nin yeni takımı merak edilirken, Suudi Arabistan iddiaları gittikçe güçleniyor.

Çıldırtan teklif yapıldı!

Arabistan'a izinsiz gittiği için kadro dışı kalan ve özür dilemesinin ardından yeniden takıma katılan Arjantinli yıldızın PSG ile bağlarının koptuğu belirtildi. Daily Express'te yer alan habere göre; geleceği en çok merak edilen Lionel Messi'ye Arabistan ekibi Al Hilal 1 sezon için 500 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

Servetini ikiye katlayacak

Daha önce 35 yaşındaki yıldız oyuncu için 400 milyon euroluk teklif yaptığı belirtiliyordu. Haberde mevcut servetinin toplam 500 milyon euro olduğu hatırlatıldı. Lionel Messi eğer bu teklifi kabul ederse servetini ikiye katlamış olacak. Ayrıca en çok kazanan futbolcu da olacak.

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Babası 'anlaşma yok' dedi

Lionel Messi'nin daha önce Al Hilal'in yaptığı teklifi kabul ettiği öne sürülmüştü. Bu iddiaları babası net bir dille yalanladı. Jorge Messi iddiaların ardından, "Gelecek sezon için herhangi bir kulüple kesinlikle hiçbir anlaşma yapılmadı. Duruma sezon sonunda karar vereceğiz." açıklamasını yaptı.