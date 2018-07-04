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İşte yeni kabinenin şifresi! Bir ilk olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesini 8 Temmuz’da yapacağı yeminin ardından açıklayacak. Erdoğan’ın özel sektör ve bürokrasi karması hizmet odaklı olacağı bir kabine oluşturması bekleniyor.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 09:03
İşte yeni kabinenin şifresi! Bir ilk olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Temmuz'da yemin ederek göreve başlamasının hemen ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki ilk kabinesini açıklayacak. Yeni sistemde bakanlar dışarıdan atandığı için Erdoğan'ın nasıl bir yapı oluşturacağı merakla bekleniyor. Erdoğan'ın özel sektör ve bürokrasi karması, hizmete odaklı bir kabine oluşturması bekleniyor. Başkentte siyasi kulisler yeni kabine, TBMM Başkanlığı ve grup yönetimi seçimlerine odaklandı. Sistemin ilk kabinesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesinde nasıl bir denge kuracağı, kimlere yer vereceği merak ediliyor. Kulislere göre Erdoğan'ın kabinesinin şifreleri şöyle:

MİLLETVEKİLLERİNDEN ATAMA OLACAK MI?

Erdoğan'ın AK Parti milletvekillerinden 3-4 kişiyi kabineye taşıması bekleniyor. Bakan olanların milletvekilliği düşüyor. Kulislerde, "Eğer AK Parti'nin milletvekili sayısı 300- 305 gibi olsaydı milletvekilleri arasından bakan atamazdı. Ama MHP ile ittifak yapıp yoluna devam edeceği için belli oranda ismi kabineye taşıyabilir" yorumu yapılıyor. Ancak, Meclis'teki tablo ve siyasi dengeleri dikkate alarak Erdoğan'ın kabineye milletvekili kaydırmama olasılığı da hâlâ çok yüksek.

ÖZEL SEKTÖRDEN TRANSFER

Erdoğan'ın özel sektörden gelenler ile bürokratlar arasında kabinede bir denge kurması bekleniyor. Özellikle ekonomi, üretim ve iş dünyasına dönük bakanlıklara özel sektörde çalışıp kendini kanıtlamış, kamuoyunun yakından tanıdığı bazı isimler konuşuluyor. Şirket CEO'larından yapılacak atamaların 2-3'ü bulabileceği belirtiliyor. İstanbul'dan transfer olacak bu isimlerin Ankara'ya yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.

BÜROKRASİDE KABİNE HEYECANI

Bürokraside ise bakanlıkların müsteşarları, valiler ve büyük ve yatırımcı bazı genel müdürlüklerin başındaki isimlerin de kabineye taşınacağı belirtiliyor. Spor ve kültür konularında ise Erdoğan'ın kendi camialarında tanınan, yönetici özelliği olan bazı isimlere şans tanıyabileceği ifade ediliyor.

HİZMET ODAKLI

Yeni kabine teknokrat ve tamamen hizmete odaklı çalışacak. Bakan olan kişiler de bu yapıya uygun olarak seçilecek. Proje üretip hayata hızla geçirecek. Yapılacak işler devletin koridorları arasında kaybolup gitmeyecek. Üretilecek projelerde artık daha zor vatandaşın hayatına dokunan şeyler olacak.

SİYASET BAĞLANTISI

Bakanlıkların siyaset ve vatandaşla bağlantılarında bir sıkıntı yaşanmaması için de çeşitli formüller üzerinde duruluyor. Bakan yardımcılarının bazılarını siyasi deneyimi olan isimlerden atanması, parlamento, siyaset ve vatandaş bağlantılarının bunlar üzerinden götürülebileceği kaydediliyor.

Kaynak: Sabah

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 09:03
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