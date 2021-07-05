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İşte yeni haftaya artışla başlayan dolarda son durum
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Ekonomi İşte yeni haftaya artışla başlayan dolarda son durum
Ekonomi

İşte yeni haftaya artışla başlayan dolarda son durum

Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar/TL 8,69'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,30'dan, sterlin ise 12,03'den alıcı buluyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 16:41:00 -
İşte yeni haftaya artışla başlayan dolarda son durum

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,3 artışla 8,6895'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 8,6977'den işlem görüyor.

Euro ve sterlin ne kadar?

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL yatay seyirle 10,3095'ten, sterlin/TL de 0,1 değer kazancıyla 12,0364'ten satılıyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 92,32 seviyesinde seyrediyor.

Piyasalar haber akışına odaklandı

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının küresel risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ettiğini kaydetti. Öte yandan yurt içinde açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,94 artışla AA Finans'ın beklenti anketine katılan analistlerin öngörülerini aşarken analistler, beklentilerden yüksek gelen enflasyonun dolar kurunu desteklediğini söyledi.

Analistler, veri gündeminde küresel bazda Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri olduğunu belirterek, Kovid-19 salgınında delta varyantına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini bildirdi.

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