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Dünya İşte Türkiye'ye diklenmeye kalkan Yunanistan'da anket sonuçları
Dünya

İşte Türkiye'ye diklenmeye kalkan Yunanistan'da anket sonuçları

Yunanistan'da yapılan ankette, vatandaşların yüzde 47.1'i Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 20:40:00 -
İşte Türkiye'ye diklenmeye kalkan Yunanistan'da anket sonuçları

Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'da yapılan bir anket dikkat çekti. Türkiye'nin meşru haklarını kullandığı Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin Yunanistan'da yapılan ankette Yunan halkının yüzde 47.1'i Türkiye'ye karşı Türkiye'ye karşı asker güç kullanılmasına karşı olduklarını bildirdi.

Yunanlıların yüzde 49.2'si ise Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılması gerektiğini iddia etti.

Türkiye-Yunanistan gerilimiyle ilgili çarpıcı sonuçlar, Yunanistan'ın Ta NEA gazetesinde yayınlanan bir ankete yansıdı.

Halkın yarısına yakını Türkiye ile askeri olarak karşı karşıya gelmek istemiyor!

Yapılan ankete göre Yunan halkının yüzde 49.2'si Türkiye'ye karşı askeri güç kullanma seçeneğine olumlu bakarken, bu soruya 'Hayır' cevabını verenlerin oranı ise yüzde 47.1 oldu.

'Yakın gelecekte Türkiye ile ciddi bir çatışma riskini nasıl görüyorsunuz?' sorusuna karşı, ankete katılanların yüzde 63.7'si riski yüksek, yüzde 34.5'i ise düşük buldu.

Ankete katılanların yüzde 69.8'i tansiyonu düşürmek için diyalog çabalarını faydalı bulurken, Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılmaması taraftarı olanlar yüzde 47.1 oldu.

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