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Spor İşte Türkiye'nin Portekiz maçı kadrosu!
Spor

İşte Türkiye'nin Portekiz maçı kadrosu!

A Milli Takımımızın Portekiz maçı kadrosunda, aday kadroya dahil edilen Rıdvan Yılmaz, Doğukan Sinik, Yunus Akgün ve Umut Bozok'a yer verilmedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 14:25:00 -
İşte Türkiye'nin Portekiz maçı kadrosu!

AMilli Takımımızın Portekiz karşısındaki maç kadrosu belli oldu.

A Milli Futbol Takımımız'ın Portekiz maçı kadrosu açıklandı. Rıdvan Yılmaz, Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok, Portekiz kadrosunda yer almadı.

A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin

Orta Saha: Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Orkun Kökçü, Abdülkadir Ömür

Forvet: Cengiz Ünder, Serdar Dursun, Enes Ünal, Burak Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu

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