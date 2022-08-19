İşte talebi düşen ve yükselen alanlar! YKS tercihlerinde çok ilginç detay

Yeni Akit Ankara

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Uzm. Psk. Danışman Ece Tözeniş, 2022 YKS yerleştirme sonuçlarına ve sonraki sürece ilişkin değerlendirmede bulundu.

2022 en fazla sınav başvurusu olan yıl oldu

Uzm. Psk. Danışman Ece Tözeniş, 2022 YKS yerleştirme sonuçlarının 15 Ağustos 2022 tarihinde açıklandığını hatırlatarak “Bu yıl geçtiğimiz yıllardan farklı olarak baraj puanların kaldırılması ile birlikte en fazla sınav başvurusunun olduğu bir yıldı.” dedi.

2 milyon üzerinde aday tercihte bulundu

Yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 911 bin 511 adayın 2 milyon 138 bin 50’sinin tercih yaptığını ifade eden Uzm. Psk. Danışman Ece Tözeniş, “Tercih yapan adaylar arasında 850 bin 631 aday örgün, 154 bin 859 aday ise açık öğretim programlarına yerleşti. Yerleştirmeler sonrasında KKTC üniversiteleri hariç üniversite kontenjanlarının % 99’u doldu, geçen yıl 164 bin civarında olan boş kontenjan sayısı bu yıl 13 bine düştü.” dedi.

Sağlık alanındaki bölümlerde tercih eğilimi düştü

Bu yılın tercih eğilimlerinin de önceki yıllara göre farklılıklar gösterdiğini kaydeden Ece Tözeniş, “Tıp, diş Hekimliği, eczacılık bölümlerinde tercih eğilimleri düşerken; yazılım, bilgisayar, yapay zeka mühendisliklerinde ve baraj başarı sırası olmayan yönetim bilişim sistemleri, matematik, istatistik gibi bölümlerde tercih eğilimlerinin arttığını gördük.” dedi.

Uzm. Psk. Danışman Ece Tözeniş, yerleşen öğrencilerin üniversite kayıtlarının 22-26 Ağustos 2022, elektronik kayıtların 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacağını kaydetti. Kayıtlar tamamlandıktan sonra üniversitelerin ilk yerleştirme ve kayıt sonrasında kalan boş kontenjanlarını ÖSYM’ye göndereceklerini ifade eden Tözeniş, ek yerleştirme kılavuzu sonrasında öğrencilerin tercihlerini yapabileceklerini söyledi.

Ek yerleştirmeyle ilgili önemli hatırlatmalar!

Uzm. Psk. Danışman Ece Tözeniş, ek yerleştirme tercihleri ile ilgili de birkaç hatırlatmada bulundu: Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2022-YKS merkezi yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

2022-YKS özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

2022-Ek Kontenjan döneminde herhangi bir değişiklik olmazsa geçen yıl olduğu gibi merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük taban puanı oluşan fakat yerleştirilen birkaç kişinin kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan ön lisans ve lisans programlarını ilgili programın puan türünde en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebileceklerdir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.

Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

Ek yerleştirme sürecinde de kılavuzu dikkatle inceleyerek tercihlerinizi oluşturabilirsiniz.