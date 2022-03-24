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Spor İşte Sumudica'nın yeni takımı
Spor

İşte Sumudica'nın yeni takımı

Türkiye'de birçok takım çalıştıran Rumen teknik adam Marius Sumudica, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Shabab ile anlaştı.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 09:37:00 -
İşte Sumudica'nın yeni takımı

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Marius Sumudica, "Kariyerimde çalıştığım en iyi başkanlardan biriyle yeniden çalışma şansım olacak. Böyle büyük taraftarlar için savaşmak bir onurdur. Şimdi çalışma zamanı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye ilk olarak 2017 yılından Kayserispor'da görev alan Sumudica, 2018'de Al Shabab'a gitmiş, sonraki yıl Gaziantep FK', Rizespor ve Yeni Malatyaspor'da görev yapmıştı.

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