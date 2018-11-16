0553 313 94 23

İşte son yerel seçim anketi!

Yerel seçimlere yaklaşılırken bazı anket şirketleri vatandaşın nabzını yoklamaya başladı. ORC araştırma şirketi, İstanbul, İzmir, Adana, Denizli ve Bursa’da yapılan anket sonuçlarını açıkladı.

16 Kasım 2018 Cuma 17:29
İşte son yerel seçim anketi!

Yerel seçimlere doğru yaklaşırken anket şirketleri de son araştırmalarını yayınlıyor. 24 Haziran seçimlerini bilen Araştırma şirketi ORC Mart 2019 Yerel seçimleri için de çalışmalara başladı.Seçimin kaderini belirleyebilecek büyükşehirler İstanbul, İzmir, Adana, Denizli ve Bursa’da yapılan anket sonuçları verdi.

Partileri büyük bir seçim telaşı sardı. Mart'ta yapılacak yerel seçimler için en doğru adayı bulmak için partiler uzun zamandır çalışmalar yürütüyor. Aday isimleri yavaş yavaş açıklanmaya başlandı. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlede durumun ne olacağını herkes merak ediyor. Siyasi partilerde hal böyleyken araştırma şirketleri de seçmenin nabzını tutmaya devam ediyor.

24 Haziran seçimlerini bilen Araştırma şirketi ORC Mart 2019 Yerel seçimleri için de çalışmalara başladı. Seçimin kaderini belirleyebilecek büyükşehirler İstanbul, İzmir, Adana, Denizli ve Bursa’da yapılan anket sonuçları yayınlandı. ORC'nin Mart 2019 yerel seçimlerinin nabzını tutumak için yaptığı araştırma 01 - 09 Kasım 2018 tarihleri arasında 5 Büyükşehir’de yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirildi.

İstanbul'da AK Parti yüzde 35,1

Anket sonucuna göre İstanbul’da AK Parti’nin oyları yüzde 35,1 görünürken, CHP yüzde 26,7, MHP yüzde 9,8, HDP yüzde 5,6, İYİ Parti ise yüzde 2,8 oranında oy alıyor. Adaylara bağlı oy vereceğiz diyenlerin oranı ise yüzde 18,1 oranında değişiyor.

İşte İstanbul, İzmir, Adana, Denizli ve Bursa’da yapılan anket sonuçları...

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 17:29
  1. Denizli
  2. Bursa
  3. Adana
  4. anket
  5. yerel seçim
  6. İstanbul
  7. İzmir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Katar'dan büyük başarı! Uzaya fırlatıldı
    1. Katar'dan büyük başarı! Uzaya fırlatıldı
    2. "İki de bir bakıyorum" diyen Bakan..
    3. İşte son yerel seçim anketi!
    4. Kleptomani nedir?
    5. Bir ipe dizilen zikir taneleri
    6. Giresun ve Ordu’da tefeci operasyonu:..
    7. 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 kişi..
    8. Erzurumspor'da ayrılık!
    9. AK Parti belediye başkan aday adayları..
    10. Otizm tehlikesi
    11. Hafta sonu hava nasıl olacak?
    12. AK Parti'de adaylık başvuru süresi..
    13. Saldırı hazırlığındaki DAEŞ'liler..
    14. TFF Tahkim Kurulu toplantısı gelecek..
    15. Aykut Kocaman'ın yeni takımı...
    16. Şefkat ve merhamet üzerine iyi..
    17. Aykut Kocaman hangi takıma transfer..
    18. Barbar İsrail'den gazetecilere engel
    19. Almanya'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
    20. ABD ambargosu İran'a yaradı!
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...

    Günün Karikatürü

    16 Kasım 2018
    Yeni dolar hamlesi! Bugün resmen başladı
    Yeni dolar hamlesi! Bugün resmen başladı
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"