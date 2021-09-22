  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem "İşte sen bize bunu layık görüyorsun Mansur Yavaş" dedi ve tepki gösterdi
Gündem

"İşte sen bize bunu layık görüyorsun Mansur Yavaş" dedi ve tepki gösterdi

Ankaralı bir vatandaş, çeşmeden akan kirli suyu göstererek CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 00:32:00 -

 yeniakit.com.tr 

Ankaralı bir vatandaş, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

Ankara'nın merkezinde oturduğunu belirten vatandaş, çeşmeden içme suyunu göstererek Yavaş'a seslendi ve "Öyle algı yapmakla, yalan konuşmakla belediye başkanlığı olmuyor. Halka içirdiğin su bu. İşte sen bize bunu içiriyorsun Mansur Yavaş. Görüyorsun değil mi? Ankara halkına hizmete geldim dediğin kişilere bunu içiriyorsun. Bize bunu layık görüyorsun Mansur Yavaş" ifadelerini kullandı.

Öte yandan CHP'li Mansur Yavaş, Ankaralılara "içilebilir su" vaadinde bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay