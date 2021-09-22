"İşte sen bize bunu layık görüyorsun Mansur Yavaş" dedi ve tepki gösterdi

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Ankaralı bir vatandaş, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

Ankara'nın merkezinde oturduğunu belirten vatandaş, çeşmeden içme suyunu göstererek Yavaş'a seslendi ve "Öyle algı yapmakla, yalan konuşmakla belediye başkanlığı olmuyor. Halka içirdiğin su bu. İşte sen bize bunu içiriyorsun Mansur Yavaş. Görüyorsun değil mi? Ankara halkına hizmete geldim dediğin kişilere bunu içiriyorsun. Bize bunu layık görüyorsun Mansur Yavaş" ifadelerini kullandı.

Öte yandan CHP'li Mansur Yavaş, Ankaralılara "içilebilir su" vaadinde bulunmuştu.