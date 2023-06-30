İşte sanat dediğiniz işte uygarlık dediğiniz! Jennifer Lawrence yıllar sonra itiraf etti...

ABD'li oyuncu Jennifer Lawrence, yeni filmi Büyü de Gel'in (No Hard Feelings) tanıtımı kapsamında katıldığı programda konuştu.

Söyledikleriyle Batı'nın mide bulandırıcı yaşam tarzını adeta ifşa eden Lawrence, yer aldığı filmi anlamak için yönetmeniyle gayr-i meşru ilişki yaşadığını itiraf etti.

Rezil sözler!

Çekimler sürerken filmin yönetmeni Darren Aronofsky ile gayr-i meşru ilişkisi olduğunu ifade eden Lawrence, filmi ne kadar anladığını 10 üzerinden bir puan vererek anlatması istenilince, şu iğrenç ifadeleri kullandı:

"O dönemde yönetmenle yatıyordum. Ama filmlerini anlamak için herhangi bir ipucuna ihtiyacı olan varsa, ne yapacağınızı biliyorsunuz."

Lawrence’ın sözleri üstüne program sunucusu, "Yönetmenle mi yatsınlar?" diye sorunca Lawrence, gülerek "Evet" yanıtını verdi.

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