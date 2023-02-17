İşte samimiyetsizlik işte riyakarlık işte ikiyüzlülük! Yol TV muhabiri deprem bölgesinde kahkahalar atarken yakalandı
Sözde deprem felaketinin acısına ortaklık eden Yol TV muhabirinin, yayına bağlanmadan önce rejidekilerle kahkahalarla gülerek konuşması, samimiyetsizliklerini gözler önüne serdi.
Yeniakit.com.tr
Canlı yayına bağlanmadan önce rejidekilerle kahkahalarla sohbet eden Yol TV muhabiri, kendisini ele verdi.
Sözde deprem bölgesinde yaşanan acıya ortaklık eden Yol TV çalışanlarının Kahramanmaraş'ın Kirni köyünden gerçekleştirdiği canlı yayından önceki halleri, solcuların samimiyetsizliklerini gözler önüne serdi.
Yol TV muhabiri, yayın öncesinde rejidekilerle kahkaha atarak sohbet etti.
Muhabir yayına başladıktan sonra ise acı çektiği iddiası ile kahkaha modunu değiştirerek bir anda duygusal ifadeler kullanmaya başladı.
Yol TV muhabirinin ikiyüzlülüğü, solcuların bir temsili olarak yorumlandı.