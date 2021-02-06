İşte Murat Ongun'un "yok" dediği ekip! Parti üyeleri deşifre etti

AK Parti’niin "trol ekibi" olduğunu iddia eden CHP’nin trol ekip kurduğu ortaya çıktı. CHP Genel Merkezi, parti içerisinde oluşturduğu bir sistemle binlerce kişinin bulunduğu bir ekibi sosyal medyada görevlendirdi. Trol ekipte görevlendirilen bir parti üyesi de sosyal medyadan yaptığı paylaşımla oluşumu duyurdu. Paylaşımı yapan kişinin CHP İstanbul İl Kadın Kolları Yöneticisi Meral Balcı Güneş olduğu ortaya çıktı.

Skandal ortaya çıktı

AK Parti'yi sosyal medya üzerinden "trol ekip" kurmakla suçlayan CHP'nin geçtiğimiz haftalarda trol ekip oluşturmak üzere harekete geçtiği ortaya çıktı. CHP Genel Merkezi tarafından oluşturulan sistem kapsamında https://kilcaldamar.chp.org.tr/ isimli site üzerinden üyelerini bilgilendirip nereye, nasıl yorum yapacaklarını, kimleri paylaşacakları konusunda yönlendirme yaptıkları belirlendi.

Kendi üyeleri oluşumu deşifre etti

CHP'nin kurduğu trol sistem bizzat kendi görevlendirdikleri üyeleri tarafından deşifre edilirken, CHP İstanbul Kadın Kolları İl Yöneticisi Meral Balcı Güneş'te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla skandalı duyurdu. CHP genel merkezi tarafından kendisine atılan bilgilendirme mesajını da paylaşan Güneş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın üyemiz Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 'Sosyal Medya Paylaşım Destekçisi' olarak görevlendirildiniz. Katkılarınız partimiz için çok değerlidir."

Parti tetikçiliği yapacaklar

CHP tarafından oluşturulan sistemle parti içerisindeki yöneticilerin yapmış olduğu açıklamalar, paylaşımlar sosyal medyada daha çok etkileşim alsın diye CHP genel merkezi tarafından belirlenen ekibin destek olması için geçtiğimiz haftalarda TC kimlik numarası ve şifre ile girilebilen sistem harekete geçirildi. Ekibin temel amacının sosyal medya üzerinden CHP'li yöneticilere destek olarak gündemde tutmak olduğu ifade ediliyor.





Yalanı deşifre oldu

Öte yandan söz konusu haberle birlikte CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'nin yalanı bir kez daha ortaya çıktı. İBB Sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda trol ordularının bulunmadığını iddia etti.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek mesajları atan "başörtülü" trol hesapları alıntılayan Ongun, söz konusu hesaplarla herhangi bir ilgilerinin bulunmadığını ileri sürerek "Trol ordumuz olmadığı gibi bugün açılan ve bizle ilişkilendirilen sahte hesaplarla hiçbir ilgimiz mevcut değildir. Birisi kabahatini örtmek için yine içinde zeka numunesi barındırmayan bir metot seçmiş. Vasatlığın resmini çizeni gülerek izliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yalanı ortaya çıkan İBB'nin "üç maymunu" oynaması gerçek yüzlerini bir kez daha ortaya koyarken skandala çok sayıda tepki yağdı.