İşte merhumun son yazısı... Hasan Ağabey Ekrem'in kuyruğuna böyle basmıştı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan gezisini takip etmek için gittiği kutsal topraklarda kalp krizi sonucu vefat ederek Hakk’a yürüyen Yeni Akit Gazetesi eski Genel Yayın Koordinatörü Hasan Karakaya ağabey, vefatından önce yayımlanmak üzere ''Yolsuzluk Soruşturması... Ekrem İmamoğlu: 4 - Battal İlgezdi: 1'' başlığı ile bir yazı kaleme almıştı.

İşte o yazı:

DTK gibi “ne idüğü belirsiz” illegal bir kuruluşun “bildiri” yayınladığı; Selahattin Demirtaş gibi hem “devletten maaş” alan, hem de “farklı bir devlet” isteyen birinin bu “illegal bildiri”ye imza attığı bir günde, kalkıp da, yeniden “Beylikdüzü’nün CHP’li Belediye Başkanı”ndan söz etmek istemezdim...

Haa, yazacaktım da;

Daha sonra yazacaktım!..

Ama, görüyorum ki;

“Ekrem İmamoğlu’nun beslediği köpekler” fena halde azmışlar, “tasma”larını ve “zincir”lerini ha kopardılar, ha koparacaklar!..

Bu durumda, gel de yazma!..

Size bir şey söyleyeyim mi;

Aslında, “köpek”leri çok severim...

Çünkü, “sadık”tırlar...

Çünkü, “yal” yedikleri kaba, asla sıçmazlar!..

Ama, “köpek”lerin en kötü tarafı, “sahibinin sesi” olmalarıdır!..

Hikâyeyi biliyorsunuz...

Adamın biri, sokakta dalgın dalgın yürürken; farkında olmadan, yolun ortasında yatan bir köpeğin “kuyruğuna” basmış!.. Ve tabiî, can havliyle havlamış köpek!..

Adam şaşırmış...

“Hayret” demiş;

“Ben köpeğin kuyruğuna bastım!.. Ama ses, ağzından çıktı!”

Şöyle bir düşünüp, “teşhis”i koymuş:

“Kuyruğuna bastığım halde ağzından ses çıktığına göre, demek ki; kuyruk ile baş arasında bir bağlantı var!”

Şirinevler’den “Muhittin Amca”mın aktardığı bu hikâye, Bedii Faik’e ait... Yarım asır kadar önce yazmış!..

Ve fakat; hem tazeliğini, hem de güncelliğini koruyor!