İşte krizin perde arkası! Papaz Brunson konuşursa...

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi, Grafoloji Uzmanı Dr. Eray Güçlüer, Türkiye ve ABD arasında ciddi bir kriz yaşanmasına neden olan casus papaz Andrew Brunson ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Güçlüer, ABD'nin Brunson'un konuşmasından korktuğunu söyledi.

"BRUNSON KONUŞURSA..."

"Casus papaz, hafife alınacak bir isim değil. Brunson'un Ortadoğu'da ve Türkiye'de FETÖ'nün faaliyetlerini koordine eden ve sevk edip yönlendiren biri isim olduğuna dair ciddi bilgiler var. Türkiye'ye yönelik yapılan ekonomik operasyonun casus papaz olayını gölgede bırakmaması gerekir. Casus papaz önemli bir figür. Casus papazın FETÖ projesinin mimarı olan Graham Fuller ile ilişkisi de biliniyor. Brunson bence çok şey biliyor. Yargılanmadan Türkiye'den alınmasına yönelik bir baskı var. Çünkü yargılanırsa ve konuşursa birtakım yapılanmaların ortaya çıkmasına neden olabilir. ABD, hiçbir şekilde zor durumda kalmaz ama geleceğe yönelik bazı hücrelere operasyonlar Brunson üzerinden yapılırsa ciddi bir maliyete neden olabilir."

İran'a uygulanan yaptırımları da değerlendiren Güçlüer, asıl hedefin Çin olduğunu ve ABD'nin Çin'e karşı Türkiye'yi baskı altına alarak kullanmak istediğini dile getirdi.

"İRAN'A AMBARGONUN PERDE ARKASINDA ÇİN VAR"

"İran konusunda Türkiye net bir şekilde yaptırıma uymayacağız dedi. Asıl Çin anaforuna enerji ve ekonomi üzerinden bir operasyon yapılıyor. Burada kilometre taşlarından biri de Türkiye... ABD'nin politikası Türkiye'yi kaybetmeden Türkiye'yi dizayn edebilme politikasıdır. Çin'e yapılan ekonomik operasyonun diğer ayağı da İran... İran, söz dinlemiyor. İran olduğu sürece Hindistan ve Çin, enerji alarak beslenecek. Tam İran'a yönelik yaptırımlar varken Türkiye, hayır bu yaptırımlar milli çıkarlara aykırı dedi.

KÖRFEZ SAVAŞI'NIN TÜRKİYE'YE MALİYETİ

Bunu Körfez Savaşları döneminde diyemedi Türkiye... Ben o zamanlarda Jandarma Komutanlığı'nda görevliydim. 2. Körfez Savaşı döneminde Türkiye'nin maddi değer kaybı yüz milyar dolar... Ve bu hesaplamalar ve maliyet ABD'nin önüne koyulduğunda ABD bize sadece bir milyar dolar ödedi. Ama şimdi yemiyor bunu Türkiye...

"TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZ DAVRANMASI ABD'Yİ RAHATSIZ EDİYOR"

ABD, Türkiye'ye "Senin enerji ihtiyacını ben karşılayacağım" demiyor ve aksine baskı ile iş yaptırmaya çalışıyor. Ama artık Türkiye bunu yemiyor. Türkiye bir daha o zararlara girmez. Türkiye, artık daha bağımsız ve milli çıkarlara yönelik hareket ediyor. Bu da ABD'yi rahatsız eden ana unsur..."