0553 313 94 23

İşte korsan başkanın gerçek yüzü

Venezuela'da kendini tek taraflı olarak devlet başkanı ilan eden ABD'nin uşağı Juan Guaidó'nun gerçek yüzü ortaya çıktı. Muhalif lider, ABD'de eğitim görmesi ve genç yaşında bu noktaya gelmesiyle dikkat çekiyor.

24 Ocak 2019 Perşembe 18:22
İşte korsan başkanın gerçek yüzü

Kendini tek taraflı olarak devlet başkanı ilan eden ve ABD'nin büyük desteğini alan Venezuelalı muhalif lider Guaido'nun ABD'deki eğitim kariyeri, hızlı yükselişi ve genç yaşı dikkati çekiyor.

ABD ve bazı ülkelerin Venezuela'nın devlet başkanı olarak tanıdığı muhalif lider Juan Guaido, ABD'de eğitim alıp döndüğü ülkesinde yönetim değişikliği umudunu dış destek ve ordu darbesine bağladı.

ABD'de yüksek lisans yaptı

Muhalif lider, 1984'te Vargas eyaletine bağlı La Guaira'da doğdu.

Guaido, 1999'da Hugo Chavez başkan seçildiğinde memleketinde meydana gelen ve on binlerce kişinin öldüğü sel felaketinin ardından muhalif hareketlere ilgi göstermeye başladı.

Ailesiyle sel felaketinden kurtulan 15 yaşındaki Guaido'nun muhalif eğilimleri, hükümetin halka yeterli desteği vermediği gerekçesiyle güçlendi.

Vargas'ın Venezuela'nın en yoksul bölgesi olması da Guaido'nun siyasi eğilimlerini şekillendirdi.

ABD'nin en pahalı üniversitelerinden birinde yüksek lisans yaptı

Diğer taraftan Guaido, ülkesinde endüstri mühendisliği okuduktan sonra, yoksul bir aileden gelmesine karşın Washington'da ülkenin en prestijli ve pahalı üniversitelerinden George

Washington'da kamu yönetimi yüksek lisansı yapabildi.

Öğrencilik döneminde Chavez'in karşısında durdu

Guaido, öğrencilik döneminde, Hugo Chavez'in, özel yayın kuruluşu Caracas Radyo Televizyonu'nun lisansını yenilememe kararı gibi kararlarını protesto eden eylemlerde boy gösterdi.

Muhalif lider, 2009'da Venezuela'daki ana muhalif siyasi partilerden biri olan Halk İradesi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

Partinin halihazırda ev hapsinde tutulan lideri Leopoldo Lopez'in, Guaido'nun "akıl hocası" olduğu belirtiliyor.

Guaido, 2011 genel seçiminde milletvekili oldu. 2016'da Vargas eyaletini milletvekili olarak mecliste temsil etti.

Üç hafta öncesine kadar sıradan bir siyasetçiydi
Ülkede üç hafta öncesine kadar sıradan bir siyasetçi görüntüsü veren 35 yaşındaki Guaido'nun siyasi hayatı, hızla değişti.

Muhalefet partilerinin ortak adayı olarak meclis başkanlığına seçilen Guaido, hızla uluslararası gündemin en fazla konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Guaido, son aylarda şiddetlenen Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtı protestolar sırasında orduya darbe çağrıları yaptı.

Guaido, 11 Ocak'ta Caracas'ın doğusunda Maduro'yu protesto etmek için toplanan yaklaşık bin kişiye yaptığı konuşmada, silahlı güçlere ve uluslararası topluma mevcut hükümetin ekarte edilmesi için destek çağrısı yaptı. Aynı konuşmada Guaido, tüm halkı 23 Ocak'ta sokaklara çağırdı. Yabancı hükümetlere Maduro yerine kendisini meşru başkan olarak tanımaları için mesajlar gönderdi.

Bilhassa ABD yönetiminin artan siyasi desteği ve olası askeri müdahaleyi ima eden açıklamalarının Guaido'yu nasıl bir yola sevkedeceği yanıtı merakla beklenen soruların başında geliyor.

Venezuela'ya yönetim değişikliği müdahalesi

Nicolas Maduro'nun 2013'te devlet başkanlığı koltuğuna oturmasından bir yıl sonra ülkenin batısında güvenlik sorunları nedeniyle protestolar başladı. Gösteriler kısa sürede başkent Caracas'a sıçradı. Muhalefet partilerinin de desteğiyle protestolar hükümet karşıtı gösterilere dönüştü. Ülkedeki ekonomik durumu gerekçe gösteren muhalefet 2016'nın eylül ayında da eylemler düzenledi. Maduro'yu ekonomik krizden sorumlu tutan göstericiler devlet başkanının görevi bırakmasını istedi. Venezuela, 2017'nin nisan ve haziran aylarında da gösterilere sahne oldu.

Maduro, mayıs 2018'de yapılan devlet başkanlığı seçimlerini yüzde 68 oy alarak kazandı. Ekonomideki hızlı kötüye gidiş, son dönemde muhalif gösterilerin şiddetlenmesine yol açtı.

Venezuela'da ay başında Maduro'nun yemininden bir gün sonra muhaliflerin kontrolündeki Ulusal Meclis, seçimlerin şeffaf olmadığını ve sonuçları kabul etmeyeceğini açıkladı.

Ulusal Meclis, anayasanın bazı maddelerini gerekçe göstererek Guaido'nun, yeniden şeffaf ve demokratik seçim düzenlenene kadar geçici başkanlık görevine getirildiğini duyurdu.

ABD geçici devlet başkanı olarak tanıdı

Son olarak bu hafta başkentte bir grup askerin çağrısıyla bazı grupların sokaklara dökülmesiyle tırmanışa geçen gerilim, ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın dün Ulusal Meclis Başkanı Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanımasıyla zirveye çıktı.

Maduro'nun ay başında devlet başkanlığı yemini etmesinden bir gün sonra Ulusal Meclisin Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" ilan etmesiyle ülkede siyasi gerilim başlamıştı.

ABD'nin başını çektiği bazı bölge ülkeleri dün Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıklamıştı.

Türkiye, Rusya, Bolivya ve Meksika gibi bazı ülkeler ise yönetimin zorla değiştirilmesi çabalarına karşı olduklarını duyurmuştu.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 18:22
  1. ABD
  2. Juan Guaidó
  3. Venezuela
  4. Maduro

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Parkta çocukluk arkadaşını öldüren adam tutuklandı
    1. Parkta çocukluk arkadaşını öldüren..
    2. Tetiş Yapı Elazığspor'da Orhan Kaynak..
    3. 2019 imam ve vaiz maaşları ne kadar..
    4. Piyasalarda gün sonu
    5. 2019 müezzin maaşları ne kadar?
    6. FETÖ'cüler ötmeye başladı! Efkan..
    7. Borsa günü yükselişle tamamladı
    8. İşte korsan başkanın gerçek yüzü
    9. Moro referandumunda "evet" açık farkla..
    10. Kazakistan'da Dünya Ticaret Merkezi..
    11. 2019 uzman çavuş maaşları ne kadar oldu?
    12. Ürdün'den İsrail'in yeni havalimanına..
    13. 3 gündür kayıp olan adamın cesedi,..
    14. İzmir'de trafik polisi kazada şehit oldu
    15. GÜNCELLEME - Karabük'te trafik kazası:..
    16. Koruma altındaki kuşların kafeste..
    17. Futbol: 2019 Asya Kupası
    18. Malatya'da kaçak kazı operasyonu
    19. Eski AK Partili vekil trafik kazası..
    20. AK Parti Adana'nın 5 ilçesinde adayını..
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Rusya açıkladı: Durum kötüye gidiyor
    Rusya açıkladı: Durum kötüye gidiyor
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü

    Günün Karikatürü

    24 Ocak 2019
    Deşifre oldular! Kılıçdaroğlu'nun istifasını, Abdullah Gül ve FETÖ engellemiş
    Deşifre oldular! Kılıçdaroğlu'nun istifasını, Abdullah Gül ve FETÖ engellemiş
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!