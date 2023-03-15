İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'deprem' vizyonu

6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu deprem konusunda tutarsız açıklamalarını sürdürürken Hatay'daki programında yine ilginç bir gafa imza attı.

Kılıçdaroğlu deprem ve depreme ilişkin hazırlıklarına vurgu yaptığı konuşmasında, "Deprem olacak. Şu derecede olacak. Derece mi diyorlar şiddet mi diyorlar bilmiyorum. Evet Büyüklük..." gibi tuhaf ifadeler kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun çıkışı sosyal medyada 'Depremle ilgili bilgi ve vizyonunu ortaya koyar nitelikte...' şeklinde yorumlandı.

Kılıçdaroğlu ayrıca, Necil Fazıl için de 'Şair galiba' nitelemesinde bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hani diyor ya şair galiba, Necip Fazıl, 'Bu taksimi kurt yapmaz kurtlara şah olsa.' diyor." dedi.

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