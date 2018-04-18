İşte İYİ Parti'nin erken seçim planı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Siyasi İşlerden Sorumlu Başdanışmanı, partinin Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Cihan Paçacı, “İYİ Parti açısından erken seçim olumludur ve İYİ Parti seçimlere teşkilatlarıyla, yönetim kadrosuyla hazırdır” açıklamasını yaptı.

Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'in haberine göre; Cihan Paçacı, İYİ Parti’nin seçime girememe ihtimaline ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

“İYİ Parti 10 Aralık’ta yapmış olduğu Genel Kurul ile bir siyasi partinin seçime girebilme şartlarını yerine getirmiştir. 6 aylık süreç ise 22 Haziran’da dolmaktadır. Eğer Türkiye’de hukuk varsa, eğer Yüksek Seçim Kurulu (YSK) objektif davranırsa İYİ Parti’nin seçime katılamama gibi bir durumu söz konusu değildir. İYİ Parti’nin B planı da var, C planı da var. Ciddi bir oy potansiyeline ulaşan bir partinin seçime sokulmaması mümkün değildir. Herkes emin olmalı ki, İYİ Parti 24 Haziran seçimine katılacak ve hiç kimsenin öngörmediği çok ciddi bir oy alacaktır. Sayın Meral Akşener cumhurbaşkanlığına adaydır ve inanıyorum ki, erken seçim kararı alan siyasi partiler seçim yenilgisi sonucunda cumhurbaşkanlığını da kaybedeceklerdir.”

İYİ Parti'nin B ve C planları neler?

Siyasi kulislerde İYİ Parti’nin B ve C planlarının şunlar olduğu konuşuluyor:

B Planı: Tıpkı 3 Kasım 2002 seçimine girebilmek için YDP’ye (Yeniden Doğuş Partisi) katılan ve sonra olağanüstü kurultayda partiye adını veren Genç Parti gibi İYİ Parti de DP (Demokrat Parti) ile birleşecek. Bunun için 15 gün içinde bir genel kurulun yapılabileceği ifade ediliyor.

C Planı: Meclis’te grup kurabilmek için gerekli sayı 20… İYİ Parti’nin ise 5 milletvekili var. CHP’nin, kuruluşundan bu yana İYİ Parti’ye, ihtiyacı durumunda 15 milletvekiliyle destek olabileceği konuşuluyordu. İYİ Parti grup kurarsa seçime girmesi önünde bir engel kalmıyor.