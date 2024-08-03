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Dünya İşte İtalya’daki acil servisin durumu! Türkiye’yi beğenmeyen batı uşaklarına gelsin
Dünya

İşte İtalya’daki acil servisin durumu! Türkiye’yi beğenmeyen batı uşaklarına gelsin

Yeniakit Publisher
2024-08-03 11:14:00 -

İtalya'da hastaların kendi kendine tedavi uyguladığını, hemşirelerin ilgilenmediğini söyleyen Türk vatandaşı bir adam, sosyal medya hesabından, “Ülkenizin kıymetini bilin, bakın İtalya ne halde…” ifadelerini kullandı.

Son 20 yılda sağlık sektöründe çağ atlayan Türkiye, farkını koronavirüs sürecinde de ortaya koydu. Sağlıkta dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olan Türkiye, kendisini süper güç olarak lanse eden batı ülkelerine yardım yolluyordu.

Sağlık sektöründe Türkiye’nin farkını gözler önüne seren son olay İtalya’da yaşandı. İtalya’da bulunan bir Türk, acil serviste çektiği görüntülerde, Avrupa ülkesindeki sağlık krizini vurguladı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda vatandaş, “Ülkenizin kıymetini bilin, bakın İtalya ne halde…” dedi.

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