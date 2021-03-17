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Gündem İşte İstanbul barajlarındaki doluluk oranları
Gündem

İşte İstanbul barajlarındaki doluluk oranları

Yıl başında kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan İstanbul barajlarının son durumu ile ilgili İSKİ'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte, İSKİ'nin bugün açıkladığı 16 Mart İstanbul baraj doluluk oranı tablosu.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 10:01:00 -
İşte İstanbul barajlarındaki doluluk oranları

Geçtiğimiz yıl sonu İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 20'nin altına inmiş, uzmanlar megakentin kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, endişe verici durum karşısında uyarmıştı. Ancak ocak ve şubat aylarında etkili olan kar ve yağmurun etkili olmasıyla birlikte baraj doluluk oranları artmaya başladı. Mart ayı da yağışlar konusunda yüzleri güldürdü. Baraj doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı.

İSKi bugünkü verileri açıkladı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) her gün baraj doluluk oranlarına dair güncel verileri açıklıyor. İSKİ'nin bugün yayımladığı rakamlara göre; 17 Mart 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 62,71 seviyesine yükseldi.

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