İşte işletmelerde ve sanayide tasarruflu ısıtma için izlenmesi gereken adımlar

Enerji tüketiminin yoğun olduğu işletmeler ve endüstriyel tesisler, enerji kaynaklarını en efektif şekilde kullanmayı hedefliyor. Bu noktada ısıtma sistemleri, alınan tasarruf önlemleri kapsamında ilk sıralarda değerlendiriliyor. Çünkü işletmeler, yüksek enerji tasarrufu sağlayan çözümler ile ısıtma giderlerinden yüzde 65’lere varan oranlarda tasarruf sağlayabiliyor.

“İşletmelerde ısıtmadan kaynaklı enerji giderlerini düşürmek için doğru ısıtma sistemini yani ürünü seçmek tek başına yeterli bir kriter değildir” diyen Çukurova Isı Pazarlama Müdürü Osman Ünlü, doğru ürün seçimi kadar önemli diğer kriterlerin de doğru keşif ve projelendirme olduğuna dikkat çekiyor: “İşletmelerde ve sanayide verimli ısıtma; doğru keşif, doğru projelendirme ve doğru sistem tercihi ile sağlanabilir. Kısacası sistem seçiminde ki mühendislik hesaplamaları, işin ehli mühendisler tarafından yapılmalıdır. Aksi halde yatırımcılar, hem ilk yatırımda hem de işletmede zarara uğrayabilir.

“Yatırımcılara, hem ilk yatırımda hem de işletmede kazandırıyoruz”

Çukurova Isı olarak, 81 ili kapsayan bayi ağımız ile çözüm ortağı olduğumuz projelere; keşiften projelendirmeye, devreye almadan bakıma kadar oldukça kapsamlı olan hizmetleri tek elden sunuyoruz. Uzman mühendislerimiz tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilen keşif çalışmalarında güncel tasarım yazılımımızı kullanıyoruz. Mühendislik hesaplamaları sonucunda seçilen radyant ısıtma sistemlerimiz ile yatırımcılara, hem ilk yatırımda hem de işletmede kazandırıyoruz.” dedi. İşletmelerde ve endüstriyel tesislerdeki radyant ısıtıcıların devreye alındıktan sonraki yani kullanım sürecinin de doğru yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Osman Ünlü, şu açıklamalarda bulundu:

Periyodik Bakım = Yüksek Verim, Güvenlik ve Konfor

“Isıtma sistemlerinde ilk günkü performansı ve verimi sürdürülebilir kılmak, ileride sistemde yaşanabilecek arızaları erkenden tespit ederek, daha yüksek maliyetli arızaların önüne geçmek için periyodik bakımı ihmal etmemek gerekiyor. Yılda en az bir kere yapılan bakım sayesinde, konfor ve tasarruftan taviz vermeden ısınmak mümkün hale geliyor. Çukurova Isı olarak geniş servis ağımız ile ekonomik fiyatlarla gerçekleştirdiğimiz periyodik bakımlar sayesinde iş ortaklarımıza uzun yıllar; yüksek verim, güvenlik ve konfor sunuyoruz. Bakım hizmetleri kapsamında radyant ısıtıcıların genel temizlikleri yapılıyor. Çünkü radyant ısıtıcıların bulundukları ortamdaki toz ve diğer kirleticiler zamanla cihaz içerisinde kirlenmeye ve mekanik aksamların aşınmasına neden oluyor. Bu durum ise cihazın orijinal ayarlarını bozarak; ,cihazın ısıtma performansını düşürüp, gaz tüketimini artırıyor. Bakım esnasında yapılan kontroller ve temizlik sayesinde cihazın ilk günkü verimde ve performansta çalışması sağlanıyor. Bu sayede doğalgaz tüketimi de azaltılmış oluyor. Radyant ısıtma sistemlerinde yapılan bakım, sistemin emniyetli bir şekilde çalışması için de büyük önem taşıyor. Sistemde, gaz kaçağı kontrolleri yapılarak, can ve mal güvenliği sağlanıyor” diyerek sözlerini tamamladı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO