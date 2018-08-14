İşte iPhone yerine tercih edilebilecek telefonlar

Teknoloji piyasasında akıllı cep telefonu denilince akla ilk önce iPhone geliyor. Ancak iPhone kadar performans veren başka telefonlar da mevcut. Hatta fiyat perfortmans aralığında Uzak Doğulu teknoloji üreticileri bu alanda yakın geleceğin liderliğine oynuyor.

DİĞER ÜRÜNLERLE ARASINDA DEV FARK

iPhone'un akıllı telefon piyasasındaki kalitesi su götürmez bir gerçek. Ancak hem fiyat konusundaki uçurum, hem de ABD ile yaşanan ekonomik ve siyasal gerilim teknoloji meraklılarını başka markalara itiyor.

Başkan Erdoğan'In boykot çapğrısında dile getirdiği Samsung ile birlikte Uzak Doğu firmaları bu alandaki çalışmaları ile göz dolduruyor.

iPHONE HARİCİNDE EN İYİ TELEFONLAR

İphone 8-8 Plus ve X telefonlarına muadil olarak üretilen Uzadoğu markalarından bazılarını sizin için derledik.

Vestel Venüs

Samsung Galaxy S9 Plus

OnePlus 6

Huawei P20 Pr

Xiaomi Redmi 5A

Xiaomi Mİ Series

Asus Zenfone 5