İşte İnce ve Kılıçdaroğlu'nun gerçek niyeti

Seçim akşamı CHP’nin oluşturmaya çalıştığı manipülasyon ve oylar çalınıyor algısının boşa çıkmasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir seçimden daha yenilgiyle çıktı. CHP adayı Muharrem İnce’nin oy oranının partinin üzerinde olası ise CHP’de liderlik tartışmalarını ateşledi. Eski CHP’li Savcı Sayan, parti içinde yaşanan son gelişmeleri ve İnce-Kılıçdaroğlu arasındaki gerilimi değerlendirdi.

İNCE LİDERLİK YAPAMAZ

Savcı sayan, "Muharrem İnce liderlik yapabilecek bir pozisyonda değil. Milleti gaza getirdi. 50 bin kişiyle YSK’nın önüne gideceğim dedi hile algısı oluşturmaya çalıştı. Tüm bu oyunlar tutmayınca milletle yüzleşecek yüzü de kalmadı. O kadar yalandan hileden sonra zaten milletin önüne çıkamaması normal...

KENDİ SEÇMENİNİ YARI YOLDA BIRAKTI

Liderlik öyle kolay bir şey değil herkes öyle toplumun önünde lider olarak duramaz. Anlık heveslerle toplum yönetilemez. Anlık bir hevesti geldi geçti. Açık ara kaybettiğini anlayınca sindi konuşamadı toplumun karşısına çıkamadı. Kendi seçmenlerini yarı yolda bıraktı" dedi.

DERTLERİ CUMHURBAŞKANI DEĞİL

Muharrem İnce’nin de Kemal Kılıçdaroğlu’nun da derdi cumhurbaşkanlığı değildi. İkisi de kazanamayacaklarını biliyorlardı. İkisinin derdi karşılıklı manevralarla birbirlerini yok etmekti. CHP’yi nasıl Kılıçdaroğlu’ndan kurtarıp kendim oraya otururum planları içinde olan bir Muharrem İnce, İnce’yi cumhurbaşkanlığı seçimine çıkarıp nasıl parti dışında bırakırım diye düşünen bir Kılıçdaroğlu vardı. İkisi birbirine oyun oynadı ve ikisi birden tuzağa düştü.

Türkiye Haber Merkezi