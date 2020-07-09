İşte ihracatın yıldızları

Akit Ekonomi

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından kimya sektöründeki üye firmaları başarılı ihracatlarından dolayı onurlandırmak ve teşvik etmek amacıyla beşincisi düzenlenen “İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni” bu yıl online olarak gerçekleştirildi.

140 firma ödüle layık görüldü

Törende toplam 28 kategoride ilk 5’e giren 140 firma ödül almaya hak kazandı. Genel sıralamada, birincilik ödülünü SOCAR Türkiye aldı. Ciner İç ve Dış Ticaret’e ikincilik ödülü verilirken Eti Maden İşletmeleri de üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Destekler rekor alarak dönecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “İhracat ailesi bugüne kadar aldığı hiçbir desteği karşılıksız bırakmadı ve kendisine verilen bütün destekleri bu ülkeye başarı olarak, rekor olarak ve bir gelir olarak karşılığını verdi ve vermeye de devam edecek. İnşallah bunun altyapısı, bilgi ve birikimi ihracat ailemizin hepsinde var” dedi. Gülle, pandemi döneminin Türk kimya sektörünün çok önemli hizmetlerine de şahitlik ettiğini dile getirdi.

‘Dijital normal’in ilkleri

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ise yeni “dijital normalin” birtakım ilkleri de yaşattığını belirterek, geçen ay ilk Dijital Satın Alma Heyeti organizasyonunu Kolombiya özelinde yaptıklarını ve yine TİM çatısı altında, ilk Dijital Ödül Töreni’ni de yapmaktan dolayı gurur duyduklarını dile getirdi.

Adil Pelister, 2020 yılına güzel başladıklarını ve kimya sektörü olarak, 23 milyar dolar ihracat yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Socar Türkiye ihracat şampiyonu oldu

SOCAR Türkiye, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından düzenlenen 2019 İhracatın Yıldızları sıralamasında Türkiye ihracat şampiyonu oldu. SOCAR Türkiye’nin genel sıralamada ihracat şampiyonu olduğu aktarılan açıklamada, “’Mineral Yakıtlar’ kategorisinde de SOCAR Dağıtım birincilik, STAR Rafineri ikincilik ödülünü aldı” ifadesi kullanıldı. SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkan Yardımcısı Rıza Bozoklar, Türkiye’nin en büyük dış yatırımcısı olan SOCAR Türkiye adına ödülleri almaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Bozoklar, şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı olarak 2019 yılında iştiraklerimiz Petkim, STAR Rafineri ve SOCAR Dağıtım’ın yaptığı toplam 3 milyar doların üzerinde ihracatla Türkiye ekonomisine sağladığımız katkıyı tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisine rağmen kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Bu katkıyı gelecek yıllarda da devam ettirmek en büyük hedefimiz. Bu vesileyle, şirketlerimizin başarısını ödüllendiren Ticaret Bakanlığımıza ve İKMİB yönetimine şükranlarımı sunuyorum.”