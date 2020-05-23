  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Libya Dışişleri Bakanlığı, başkentin güneyinde yabancı paralı asker cesedi bulunduğunu açıkladı

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti

Bugün marketler açık mı? | Marketler kaça kadar açık?

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yayın Yönetmeliği Resmi Gazete'de

AK Parti'li meclis üyesi trafik kazasında yaşamını yitirdi
için kalan
Gündem

İşte Hafter’e verilen Rus uçakları

Putin’in Libya’daki teröristlere gönderdiği “Mig-29” ve “Su-24” savaş uçakları Hafter’in Cufra Üssü’nde böyle görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 10:03:00 -
İşte Hafter’e verilen Rus uçakları

 Tahsin Han 

Libya’da Türkiye destekli meşru ordunun, Hafter’e ağır darbeler vurması ve en az 8 Rus Pantsir hava savunma sisteminin yok edilmesini sindiremeyen Putin’in darbeciye gönderdiği savaş uçakları görüntülendi. Hafter’in elindeki El Cufra Hava Üssü’nde kalkışa hazırlanan bir “Mig-29” Rus jetinin yanı sıra park halinde 9 savaş uçağının daha bulunması dikkat çekti. Rusya’nın gözden çıkardığı Hafter’e Suriye’deki Hımeymim hava üssünden en az 8 savaş uçağı göndermesin ardındaki gerçek de ortaya çıktı. Rusların, Libya’daki başarısıyla dünyanın gündemine oturan Türkiye’ye darbe vurup bunu da gözden çıkardığı Hafter’e mal edeceği iddia edildi.

Rus jetlerinin geçici süreyle Hafter’e desteğe gönderildiği ve Rus pilotların da Hafter karargahlarında beklediği bildirildi. Öte yandan; Ruslar, Hafter’in yerine geçecek yeni isim Kaddafi’nin oğlunu ikna çabalarını sürdürüyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı