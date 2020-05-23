İşte Hafter’e verilen Rus uçakları

Tahsin Han

Libya’da Türkiye destekli meşru ordunun, Hafter’e ağır darbeler vurması ve en az 8 Rus Pantsir hava savunma sisteminin yok edilmesini sindiremeyen Putin’in darbeciye gönderdiği savaş uçakları görüntülendi. Hafter’in elindeki El Cufra Hava Üssü’nde kalkışa hazırlanan bir “Mig-29” Rus jetinin yanı sıra park halinde 9 savaş uçağının daha bulunması dikkat çekti. Rusya’nın gözden çıkardığı Hafter’e Suriye’deki Hımeymim hava üssünden en az 8 savaş uçağı göndermesin ardındaki gerçek de ortaya çıktı. Rusların, Libya’daki başarısıyla dünyanın gündemine oturan Türkiye’ye darbe vurup bunu da gözden çıkardığı Hafter’e mal edeceği iddia edildi.

Rus jetlerinin geçici süreyle Hafter’e desteğe gönderildiği ve Rus pilotların da Hafter karargahlarında beklediği bildirildi. Öte yandan; Ruslar, Hafter’in yerine geçecek yeni isim Kaddafi’nin oğlunu ikna çabalarını sürdürüyor.