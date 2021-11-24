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Spor İşte Fatih Terim'in üzerini çizdiği 5 futbolcu
Spor

İşte Fatih Terim'in üzerini çizdiği 5 futbolcu

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in üzerini çizdiği futbolcuların isimleri netleşmeye başladı. Buna göre Aslan'da sezon başında takıma katılan Aytaç Kara ve Gustavo Assunçao'nun yanı sıra 3 futbolcuyla daha yollar ayrılacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 20:29:00 -
İşte Fatih Terim'in üzerini çizdiği 5 futbolcu

Süper Lig'de Fenerbahçe mağlubiyetiyle zirveden iyice uzaklaşan Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in ayrılığına onay verdiği isimler netleşmeye başladı.

Aytaç Kara takımdan ayrılmak istiyor

Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray'ın sezon başında kadrosunda kattığı Aytaç Kara ile de yollar ayrılıyor. Bu sezon forma şansı bulamayan orta saha oyuncusu Adana Demirspor'la görüşüyor. Fatih Terim'in Aytaç Kara'nın ayrılığına izin vermesi bekleniyor. 28 yaşındaki oyuncu da oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Aytaç Kara bu sezon sarı-kırmızılı formayla toplam 7 maçta 308 dakika süre almış ancak beklentilerin altında kalmıştı.

Babel, Yedlin ve Luyındama da toğun ağzında

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmeyi başaramayan Gustavo Assunçao ile yollar ayrılıyor. Yaz transfer döneminde Portekiz Ligi ekiplerinden Famalicao'dan transfer edilen Assunçao, Süper Lig'de 2 maçta oynadı ve 134 dakika görev aldı.

Kayserispor ve Konyaspor karşılaşmalarında forma giyen 21 yaşındaki Brezilyalı orta saha gösterdiği performansla sınıfta kaldı. Cimbom sezon öncesinde Famalicao'dan 3.5 milyon euro satın alma opsiyonu ve 100 bin euro kiralama bedeli ile kadrosuna kattığı Gustavo Assunçao ile yollarını ayırdıktan sonra yabancı futbolcu kontenjanını açacak. Aslan, Assunçao ile yollarını ayırdıktan sonra bu pozisyona transfer yapmayı planlıyor.

Öte yandan Babel, Yedlin ve Luyindama'nın da devre arasında kulüp bulması halinde ayrılmasına izin verileceği belertiliyor.

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