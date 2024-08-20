İşte en hızlı kilo verdiren içecek: Sade ve etkili evde sağlıklı içecek yapmak mümkün! Böyle tüketin...

Katkısız suyun kilo kaybı için gezegendeki en iyi içecek olduğunu herkes bilir.

Su tokluğa yardımcı olarak kilo kaybını destekler. Beyinde açlık ve susuzluk sinyallerinin olduğu alan aynı olduğu için açlık ve susuzluk duygularını karıştırmak son derece kolaydır.

YETERSİZ SU TÜKETİMİ KİLO ALDIRIYOR

Yapılan çalışmalar, yetersiz su tüketiminin obezite ile ilişkili olduğunu buldu. Bu durum, su tüketiminin kilo yönteminde önemli bir rol oynadığını kanıtlıyor.

Yani su içerek zayıflamak mümkün. Peki kilo vermeyi daha hızlı hale getirmenin yolu var mı?

SUYA KİMYON EKLERSENİZ...

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Metabolizmayı hızlandıran mucizevi baharatlardan biri olan kimyon, kilo vermede en iyi yardımcınız olabilir.

Kuru kimyon tohumları ile evde kolayca kimyon suyu yapabilirsiniz. Bunun için suya bir miktar kimyon katmanız yeterli.

Kimyonun yağ yakmaya olan etkisi ve metabolizmayı hızlandırdığı araştırmalarca kanıtlandı. Daha hızlı bir metabolizma, vücudun daha fazla kalori yaktığı anlamına gelir.

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KİMYONUN DİĞER FAYDALARI

Antioksidan açısından zengin olan kimyonun sağlığa olan diğer faydaları ise şöyle:

Bağışıklık sistemini destekler.

Bağırsak sağlığını iyileştirir.

İltihabı önler.

Kanser riskini azaltır.

KİMYON TÜKETEN KADINLAR DAHA ÇOK ZAYIFLADI

88 obez kadın üzerinde yapılan klinik bir araştırmada, deney gruplarından birine 3 ay boyunca 2 öğün kimyonlu yoğurt verildi.

Diğer grup kimyonsuz sade yoğurt yedi.

Kimyon tüketen kadınların vücut kitle indeksleri ve yağ kültleleri azaldı, bel çevresi inceldi.

Ayrıca iyi kolesterolleri arttı ve kötü kolesterolleri düştü.

KİMYON SUYU KİLO VERDİRİYOR.

Kimyon suyu, hücrelerin glikoz ve insüline uygun şekilde yanıt vermesine yardımcı olarak kan şekeri seviyelerini düzenleyebilir. Kan şekeriniz yüksekse, enerji için hücrelerinizde daha çok glikoz depolanır ve ardından yağa dönüşür.

Düzenli olarak kimyon suyu tüketirseniz, vücudunuzdaki yağ oranının giderek azalmasını sağlarsınız. Elbette bunu yaparken dengeli bir diyet uygulamalısınız.

ZAYIFLATAN KİMYON SUYU NASIL YAPILIR?

Jeera suyu olarak da bilinen kimyon suyu, sıcak veya soğuk olarak tüketilebilir. Zayıflatan kimyon suyu yapmak için izlemeniz gereken adımlar şöyle:

Bir çorba kaşığı kimyon tohumunu bir bardak suda bir gece boyunca bekletin.

Dilerseniz tohumları ezerek içindeki doğal yağın çıkmasını sağlayabilirsiniz.

Sabah olduğunda karışımı 5 dakika kaynatın.

Suyu soğumaya bırakın ve ardından tohumları süzün.

İster soğuk ister sıcak tüketebilirsiniz. Sıcak tüketmek isterseniz son işlemin ardından bir süre daha ısıtabilirsiniz.

Kimyon suyunun odunsu bir tadı olabilir. Bunu daha içilir yapabilmek için kimyon suyuna bal veya tarçın ekleyebilirsiniz.