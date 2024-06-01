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Spor İşte en değerli Türk 11'i güncellendi! Harika bir olay: 218 milyon Euro'luk kadro! Sahiplerini buldu
Spor

İşte en değerli Türk 11'i güncellendi! Harika bir olay: 218 milyon Euro'luk kadro! Sahiplerini buldu

Yeniakit Publisher
2024-06-01 23:10:00 -
İşte en değerli Türk 11'i güncellendi! Harika bir olay: 218 milyon Euro'luk kadro! Sahiplerini buldu

Süper Lig’de forma giyen futbolcuların piyasa değerleri güncellenince en değerli Türk futbolculardan oluşan 11’de de değişiklikler meydana geldi. Transfermarkt verilerine göre toplam 218 milyon Euro değerindeki 11’de hangi futbolcular var? Bu isimler listeye imza attı.


Transfermarkt, futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Yapılan güncelleme neticesinde Türk futbolculardan oluşan en değerli 11 de değişti.

NTV Spor’un haberine göre Kadroda yer alan futbolcular ve piyasa değerleri şöyle:

Altay Bayındır (Manchester United): 10 milyon Euro

Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe): 21 milyon Euro

Ozan Kabak (Hoffenheim): 10 milyon Euro
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Merih Demiral (Al-Ahli): 18 milyon Euro

Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray): 9 milyon Euro

Orkun Kökçü: (Benfica): 30 milyon Euro

Hakan Çalhanoğlu (Inter): 40 milyon Euro

Barış Alper Yılmaz (Galatasaray): 17 milyon Euro

Kenan Yıldız (Juventus): 30 milyon Euro

Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray): 15 milyon Euro

Enes Ünal (Bournemouth): 18 milyon Euro

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