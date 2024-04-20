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Dünya İşte Dubai'deki felaketin perde arkası! Şimşeklerin sırrı çözüldü
Dünya

İşte Dubai'deki felaketin perde arkası! Şimşeklerin sırrı çözüldü

Yeniakit Publisher
2024-04-20 15:21:00 -
İşte Dubai'deki felaketin perde arkası! Şimşeklerin sırrı çözüldü

Birleşik Arap Emirlikleri’nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Dubai sular altında kaldı. Yaşanan felaketin arkasında tohumlama işleminin olduğu söylenirken, şimşeklerin sırrı da ortaya çıktı.

Bir damla yağmurun yağmadığı Dubai, sağanak yağış yağış nedeniyle sular altında kaldı.

1949 yılından bu yana ilk kez görülen afetin faturası ağır olurken, tohumlama sistemi de tartışılmaya başladı.

2000'li yılların başından bu yana kullanılan tohumlama sistemi, yağışları artırmak veya dolu gibi istenmeyen yağış biçimlerini önlemek için hava durumunu değiştirmeye yönelik bir yöntem olarak biliniyor.

Yağışın ardından görülen şimşeklerin sırrı da anlaşıldı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Elektroşok yönteminde su damlacıkları çarpışarak bir araya geliyor

Dubai'de gerçekleşen yapay yağmur uygulamasının ilki uçak veya özel ekipmanlar aracılığıyla bulutlara kimyasal maddeler püskürtülerek gerçekleştiriliyor.

Bu kimyasallar, bulut içindeki su damlacıklarının bir araya gelerek yağmur oluşturmasını sağlarken, kullanılan ikinci yöntem ise elektroşok olarak biliniyor.

Bu yöntemde, bulutlara drone ile doğrudan elektrik yükü veriliyor. Bu elektrik yükü, bulut içindeki su damlacıklarının çarpışarak bir araya gelmesini sağlıyor.

Su sıkıntısına çare arayışları

Yıllardır kullanılan yöntem, BAE'de su sıkıntısına çare olması için devreye alındı.

Sel felaketleri sonrası sosyal medyada yapılan yorumlarda, aşırı hava koşullarının bulut tohumlama operasyonlarından kaynaklanmış olabileceğine dikkat çekildi.

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