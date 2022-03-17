İşte CHP zihniyeti! Kadınları parti binasından attılar

Taciz ve tecavüz olaylarıyla çalkalanan CHP'de sular durulmuyor. Geçtiğimiz aylarda yapılan CHP Kocaeli İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda, Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak hakkında parti içerisindeki kadınlara mesajlar atarak tacizde bulunduğu ileri sürülmüş ve konu incelemeye alınmıştı. Uzun bir süredir gündemde yerini koruyan taciz meselesine dair parti yönetimi, iddiaya göre kadınlarla görüşerek uzlaşma arayışına girdi. Olay sıcaklığını korurken Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş Kocaeli'ne gelerek inceleme raporu hazırladı ve Ankara'ya sundu. Fakat sunulan rapor kimseyle paylaşılmadı. Kadınların ısrarına rağmen CHP Kocaeli İl Başkanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapılmaması nedeniyle, Kocaeli Kadın Platformu ve Kocaeli İstanbul Sözleşmesi İnisiyatifi, CHP Kocaeli İl Başkanlığı önünde olayı protesto etti.

Sorulara izin verilmedi

Hafta başında ise Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak'ın görevden alındığına dair iddialar medyaya yansımıştı. Bu iddiaları reddeden Koçak önceki akşam gerçekleştirilen ilçe yönetim kurulu toplantısının ardından parti binasında basın toplantısı düzenledi. Hakkındaki iddiaları reddeden Koçak, "Çamur at izi kalsın hikayesi ile bizi seçildiğimiz koltuklardan kimse indiremez" dedi. Koçak'ın açıklamalarının ardından Kocaeli Kadın Platformu üyeleri söz aldı. Platform üyeleri, Birkan Koçak'a yönelttikleri "Kadınlar nerede? Taciz edildiğini iddia eden kadınları aileleriyle ve parti içerisindeki pozisyonlarıyla tehdit ettiniz ve bu sürece dair herhangi bir açıklama yapmadınız" sorusu üzerine salonda gerginlik çıktı. Kadınların konuşmasına izin vermeyen partililer, "Sizi parayla satın aldılar", "Siz kimsiniz?", "Sizi kim tuttu?", "AKP'ye de böyle gidebildiniz mi?" diyerek yuhaladılar ve parti binasından dışarı attılar.