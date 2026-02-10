  • İSTANBUL
Dünya İşte çarpıcı anketin sonuçları! Almanlar ABD gerçeği ile yüzleşti
Dünya

İşte çarpıcı anketin sonuçları! Almanlar ABD gerçeği ile yüzleşti

İşte çarpıcı anketin sonuçları! Almanlar ABD gerçeği ile yüzleşti

Almanya’da yapılan bir ankette skandal sonuçlar ortaya çıktı! Almanların yüzde 65’i, sözde “özgürlük bekçisi” ABD’yi dünya barışı için en büyük tehditlerden biri olarak görüyor. Batı’nın ikiyüzlü politikaları bir kez daha kendi halkı tarafından da ifşa edildi.

Allensbach Enstitüsünün yaptığı ankete göre, Almanların çoğunluğu ABD’yi gelecek yıllarda dünya barışına yönelik en büyük tehditlerden biri olarak değerlendiriyor.

Ocak ayında yapılan ve 1077 kişinin katıldığı ankette katılımcıların yüzde 65’i, dünya barışı için en büyük risk oluşturan ülkeler arasında ABD’yi gösterdi.

Bu oran bir yıl önce yüzde 46 seviyesindeyken, 2024’te yalnızca yüzde 24’tü.

Söz konusu veriler, Almanya'daki ABD’ye yönelik olumsuz algının kısa sürede keskin biçimde arttığını ortaya koyuyor.

Anket ayrıca güvenlik konusunda ABD’ye duyulan güvenin de zayıfladığını gösteriyor.

 

Almanya’da yaşayanların sadece yüzde 32’si, Avrupa’daki bir NATO ülkesine saldırı olması halinde ABD’nin askeri yardımda bulunacağına inanıyor.

Katılımcıların yüzde 35’i buna inanmadığını belirtirken, yüzde 33’ü kararsız olduğunu ifade etti.

Öte yandan Rusya, Alman halkı açısından dünya barışına yönelik en büyük tehdit olmaya devam ediyor.

Rusya’yı dünya barışını tehdit eden bir ülke olarak görenlerin oranı yüzde 81, Çin'i aynı şekilde görenlerin oranı ise yüzde 46 olarak tespit edildi.

