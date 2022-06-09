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Spor İşte Burak Yılmaz'ın yeni adresi...
Spor

İşte Burak Yılmaz'ın yeni adresi...

Lille ile sözleşmesi sona eren ve Fransız ekibinden ayrılan Burak Yılmaz, Fiorentina ile görüşmelere başladı. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında kesin olarak Beşiktaş'a gitmeyeceğini söyleyen Burak Yılmaz'ın Ahmet Nur Çebi'ye kırgın olduğu gözlendi. Ahmet Nur Çebi'nin kendisini istemediğini belirten golcü oyuncu rotasını İtalya'ya kırdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 11:27:00 -
İşte Burak Yılmaz'ın yeni adresi...

Lille ile sözleşmesi sona eren ve Fransız ekibinden ayrılan Burak Yılmaz, Fiorentina ile görüşmelere başladı. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında kesin olarak Beşiktaş'a gitmeyeceğini söyleyen Burak Yılmaz'ın Ahmet Nur Çebi'ye kırgın olduğu gözlendi. Ahmet Nur Çebi'nin kendisini istemediğini belirten golcü oyuncu rotasını İtalya'ya kırdı.

Lille'de sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Burak Yılmaz, rotasını İtalya'ya çevirdi. 36 yaşında olmasına rağmen talipleri her geçen gün artan yıldız oyuncunun yeni takıma da belli oluyor.

FIORENTINA İDDİASI ORTAYA ATILDI
A Spor'un haberine göre, geçtiğimiz günlerde canlı yayında Avrupa'da kalmak istediğini söyleyen ve Türk takımlarıyla görüşmediği belirten Burak Yılmaz, Fiorentina ile görüşmelere başladı.

Lille'den ayrıldıktan sonra Beşiktaş'a döneceği haberleri çıkan deneyimli isim, bu söylentileri net bir dille yalanlamıştı. 36 yaşındaki isim Beşiktaş için, "Çok net söyleyeceğim; Beşiktaş'a kesinlikle transfer olmayacağım. Beşiktaş da beni istemiyor zaten. Beşiktaş'ın benimle ilgili bir tasarrufu yok." ifadelerini kullanmıştı.

ŞAMPİYONLUĞUN MİMARI OLDU!

Ağustos 2020'de Beşiktaş'tan Lille'ye transfer olan Burak Yılmaz, Fransız ekibinde geçtiğimiz sezonda 33 maçta 7 gol, 4 asist yaptı. Burak Yılmaz, 2020-2021 sezonunda ise Lille'nin elde ettiği tarihi şampiyonlukta başrol oynamıştı.


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