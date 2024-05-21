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Ekonomi İşte bu beklenmiyordu! Türkiye'nin sanayi devi iflas etti
Ekonomi

İşte bu beklenmiyordu! Türkiye'nin sanayi devi iflas etti

Yeniakit Publisher
2024-05-21 20:00:00 -
İşte bu beklenmiyordu! Türkiye'nin sanayi devi iflas etti

Küresel ekonomik kriz etkisini artırırken bu kez Türkiye'nin ünlü makine devi iflas etmek zorunda kaldı.

1996 yılında kurulan dev şirket ekonomik sorunlarla daha fazla mücadele edemeyerek iflas etti.

28 yıllık dev mühendislik makine şirketi iflas etti. 1996 yılında kurulan Mühendislik Makine şirketi iflas ettiğini açıklandı.

Kocaeli Gazetesinde yer alan habere göre Kartepe Suadiye Mahallesinde 1996 yılından beri faaliyetini sürdüren makine şirketi OMTİS iflas etti.

Kocaeli İcra Dairesi tarafından açıklanan resmi ilanda şu ifadeler yer aldı: “OMTİS MÜHENDİSLİK MAKİNA İNŞAAT ELEK. ELEKTRO. SAN. TİC. LTD. ŞTİ., 6420363310Vergi Nolu, Suadiye Mahallesi Mesudiye Caddesi AksuSitesi No 179 F Zemin 1Kartepe / KOCAELİ
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Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 17/04/ 2024 tarih saat 12:09 ve 2023/300 Esas sayılı ilamı ile yukarıda bilgileri yazılı müflis OMTİS MÜHENDİSLİK MAKİNA İNŞAAT ELEK. ELEKTRO. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin ( V.N. 6420363310 )iflasına karar verilmiş olup, müdürlüğümüzce müflisin tasfiye işlemlerine başlanmıştır.İİK.nun 166. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur

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